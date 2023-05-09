怕被AI取代？這3大行業最有就業潛力、一領域可創造3億崗位

世界經濟論壇一份最新報告顯示，新冠疫情帶來的經濟後果和最近的地緣政治危機，以不同方式影響了勞動力市場，有三個行業最有潛力創造大量就業機會。

在許多發達經濟體，失業率處於幾十年來的最低水平，勞動力短缺現象普遍存在。經濟合作與發展組織（OECD）成員國的平均失業率在2022年底為 4.9%。然而，在低收入和中低收入國家，失業率仍高於疫情前的水平。中低收入國家的失業率尤其高。

報告闡述了全球對創造就業的需求，以及領導人應該考慮的潛在投資途徑。

影響創造就業的因素

全球就業形勢喜憂參半，人口結構也在其中發揮了重要作用。適齡工作人口的減少可能會進一步加劇較富裕國家的勞動力短缺問題。

報告指，在失業率最高的非洲，預計到2035年人口將增長4.5億。但世界銀行的數據表明，若不進行政策改革，到那時非洲大陸可能只有1億個新的就業機會。

女性在疫情期間也經歷了更大的就業損失。根據世界經濟論壇《2022年全球性別差距報告》，勞動力中的性別平等率為62.9%，是該指數有史以來的最低水平。

而年輕人是另一個經歷更高失業率的人口群體。根據國際勞工組織（ILO）的數據，15~24歲未就業、未接受培訓或未接受教育的人口比例上升至23.3%。

最具就業潛力的3個行業

報告觀察到，除了具有挑戰性的宏觀經濟逆風之外，世界各地的勞動力市場正受到產業轉型的衝擊。技術採用率的提高、綠色能源轉型和價值鏈重組也在影響就業機會的創造。

報告認定了三個行業領域，它們具有最大的現有和未來潛力，能推動創造大量就業機會：

1. 能源和材料

世界上大多數經濟體已經承諾減少排放以應對氣候危機。隨著國內可再生能源產能的擴大，能源轉型可能會帶來巨大的就業增長。

中國目前在該領域處於世界領先地位，提供了全球42%的可再生能源工作崗位。報告指出，「中國主要是由於對海上設施的投資、多晶矽等關鍵材料的生產和專用工業園區而取得了領先地位。」

在美國，自《降低通脹法案》（IRA）2022年8月生效以來，估計已創造10萬個清潔能源工作崗位。拜登政府正提供3700億美元的投資和税收優惠，以加速美國的綠色能源轉型。

2. IT和數字通信

技術和數字化是全球直接就業增長等方面的重要驅動力。天主教魯汶大學一項關於歐洲就業增長的研究指出，使用帶有就業乘數的標準經濟增長模型計算，估計歐洲每增加一個技術工作崗位，就會在其他領域產生大約五個額外的工作崗位。

3. 護理、個人服務和健康

根據國際勞工組織的數據，到2035年，投資於護理可以在全球範圍內創造近3億個工作崗位。估計將包括9600萬兒童護理的直接工作，1.36億長期護理的工作，以及其他非護理部門的6700萬間接工作。

到2035年，在創造的淨就業總數中，女性將佔有這些崗位的78%。報告説，進行必要的投資將「獲得關鍵的經濟和社會效益」。

然而，新的就業必須提供「公平的薪酬、保護和平等的機會給所有人」。報告強調，根據國際勞工組織的數據，目前全球有2.14億工人生活在極端貧困中，60%在非正規經濟中就業的工人缺乏社會保護。

塑造工作的未來

世界經濟論壇5月2至3日在日內瓦舉行增長峰會，探討確保平等就業機會的方法。其關鍵主題是實現彈性增長，發展人力資本和加速經濟公平。

世界經濟論壇常務董事Saadia Zahidi表示，全球經濟正面臨關鍵時刻。過去一年，不平等加劇、兩極分化愈發尖鋭，技術對就業的威脅和機遇也同時增加。她說，增長峰會將使各國領導人聚集在一起，共同塑造包容性增長的新願景，並推進舉措、為人們提供面向未來的知識和技能，塑造一個惠及所有人的復蘇和未來經濟。

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