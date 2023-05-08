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【蝸居世代】內地00後住宅平均僅240呎　距離「住好房」尚差40%

個人增值 16:34 2023/05/08

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住屋是我們四大基本需要之一，也是最難解決的問題。無論是哪一個階層，往往為求「有房住」，繼而希望「住好房」。有研究報告指出，中國於2000年或以後推出的「00後」商品住宅（即由房地產開發商建設並出售的住屋）人均面積僅約244.3方呎，整體較「住好房」的目標約430方呎仍有一段距離。此外，部分高存量城市的住宅市場抗風險能力明顯較弱，更有進入存量房「內捲」（意味非理性的內部競爭、內部消耗並停滯不前）的時代。

易居 （02048） 旗下克而瑞（CRIC）研究中心最新報告指出，在2000年至2022年間，中國內地商品住宅累計成交規模約2230.3億方呎；按照城鎮人口規模推算，人均商品住宅擁有量僅244.3方呎，相較於現時城鎮人均住房面積約430方呎，兩者尚有快200方呎的差距。這個結果相當於一部分人群仍是住在「城中村」自建房，或是2000年以前興建、房齡相對較長環境相對較差的老房子，整體而言距離「住好房」目標仍有較大距離。

距離「住好房」尚差200呎

報告亦點出，鄭州、重慶、瀋陽等「高存量」（即是「庫存待售」單位數量較多）城市去年的抗風險能力明顯較弱。部分省份和城市「00後」商品住宅人均擁有量超過322方呎，拖累2022年商品住宅銷售規模出現大幅度下降。以重慶為例，去年商品住宅銷售面積只有3.2億方呎，僅是2021年銷售面積的60%。

此外，天津武清、重慶渝北等人均超過376方呎的城市，預計將會進入存量房（即是「庫存待售」單位）「內捲」時代。報告按照2022年二手房成交規模計算，南昌紅谷灘、南京浦口、重慶渝北、天津武清的掛牌二手房，平均需要1.5年以上才能售出；其中南昌紅谷灘更是高達2.6年。如果業主有急切套現需要，就只能選擇降價出售，導致這些區域二手房賣方內捲、部分板塊二手房價抗跌能力弱的根本原因。

天津、重慶二手房難轉手　業主內捲劈價求售

至於傳統規模的榜首城市，包括重慶、武漢、長沙、鄭州等地，研究報告指出，這些地方2000年以來人均累計商品住宅銷售面積均逾322方呎、在2016年以來年度商品住宅銷售面積均超過2.15億方呎，規模在全國多處於頭5位，商品房的存量已經處於高位，更多地要依賴人口導入來做大需求。

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