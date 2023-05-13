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與其「窮盡一生追求財富自由」　她們選擇離開高薪厚職　「令自己心靈自由」

個人增值 21:40 2023/05/13

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在現代社會中，許多人追求高薪厚職，並且不斷地追求更多的物質享受和金錢。然而，有些人開始意識到，這種追求可能並不是他們真正想要的生活方式。他們開始尋求一種更簡單、更自由、更有意義的生活方式，是極簡主義生活。《今天就過喜歡的生活》作者、YouTuber蘭達＆維尼 頻道經營者。是一對脫離打工生活，由典型金融業上班族，轉為自由業、過著極簡生活的姐妹。從整理物品，到整理思考、整理人際，都有著極簡生活的方法，以放下物質的束博，追求真正的自由，著重身體、心靈與生活方式的真切體驗。

及早追求想做的事

她們提出金錢，不善不惡，只是經驗的流動。有些人覺得自己雖然很想離職卻踏不出那一步，其實只是因為不夠痛苦而已，或沒有發現自己其實很痛苦。但不跟隨內心的生活，痛苦將一直存在，直到人生出現重大轉折才知道應作出改變已經太遲，不如及早勇敢追求想做的事。

想離職？ 先做好心理建設

很多人常常問不喜歡現在的工作，但又不敢離職，應該如何是好。她們認為要知道離職比較可怕，還是不離職比較可怕，就著這個議題，依據過往的經驗與邏輯判斷，提供三條可以選擇的路向

  • 不離職，反映現時的工作亦有好處，專注工作並感恩。
  • 先不辭職，但餘下放工時間投入喜歡的事情，投入越多，越知道自己想要什麼。
  • 提出離職後可能會發生最可怕的三件事，例如：存款減少可以做的事？家人不支持可以如何說服？創業失敗怎樣調整方向？

另外，害怕裸辭後的生活會失去預算，可以嘗試運用以下四大思維，給予自己更多對生活的想像:

  • 離職沒錢大不了再回去工作，就算打工也可以，生計問題怎麼樣都可以解決。
  • 不離職但長期內心鬱結、生病，或要購物或大餐平衡心理，不離職也可能會沒錢。此外，穩定的工作未必是一生絕對的保障，經濟局勢難以掌握，離職創業縱然可能會沒錢，沒有什麼事情是能夠百分之百確定的，能夠確定的自己的內心是否平靜。
  • 不離職覺得痛苦，想到離職之後也痛苦，就選擇現在相對不痛苦的選項，隨時間、機遇所影響，自然而然我亦能做出自己更偏好的選擇。
  • 為當下設想，可能明日就不在這個世上，擔心未來也應該擔心沒有那麼多的時間實理想

職場路漫漫 想「中場休息」 做好5項準備 裸辭不怕財務問題

看似苦行僧生活 其實更感自由

蘭達及維尼不走和普遍人相似的路，因為 不喜歡勉強自己就把高薪金融業工作都辭掉，沒有正職和穩定收入；亦沒有進行任何投資、保險及退休規劃；沒有想買樓買車，也沒有特別想結婚生子，反且想幾點起床就幾點起床、想做什麼就做什麼。

目前姐妹倆住在「沒有附設廚房、空間不到十坪的小套房中，沒有大沙發、大衣櫃、大書櫃、大書桌、大冰箱，也沒有除濕機、空氣清淨機、洗衣機、吸塵器、氣炸鍋等」，他們不開電視，也不用冰箱。 家中只有露台、能做瑜珈的地墊地板、一人一張的單人床組，及簡易浴室。

此外，她們更「不保養、不化妝、不吃保健食品、不用洗髮精、不追求時尚、不更新3C產品、一天吃不到兩餐，自己煮飯時不落油、鹽或糖，而且每天都穿一樣的衣服。」 外人可能覺得這是「看似苦行僧般的生活」，但實際上對她們來說是「極樂世界般的生活」。兩人只試著聽身體和心靈的需求，並減省生活中令他們感到不舒服的人事物，結果不知不覺就變成這樣的狀態。

不再為賺錢而忍耐 消除了「沒錢的擔憂」

她們提出，擁有物品的數量持續減少，但富足與自在的感覺日漸增加。不再為賺錢而忍耐，不再為未來過度擔憂。與其要消除「沒錢的狀態」，是消除了「沒錢的擔憂」。對她們來說，擁有更多的金錢和物質並不一定意味著更幸福或更滿足，相反，這些可能會帶來更多的壓力和不安。藉由減少物質和情感上的負擔，他們可以更加自由、輕鬆、幸福和有意義的生活。學會了如何在生活中減少對金錢和物質的依賴，並找到了一種更加平靜和滿足的生活方式。可以將更多的精力和時間投入到與家人和朋友的相處，或是追求自己的興趣和嗜好，從而獲得更多的快樂和意義。

極簡主義生活意味著減少物質和消費，並專注於真正重要的事情，例如關係、健康、學習和創造。這種生活方式可以有助減少壓力、焦慮和浪費，同時提高對生活的滿足感和幸福感。畢竟人生沒有一種適合所有人的過法，要做到擺脫對金錢的擔心，窮盡一生追求財富自由，不如先令自己心靈自由地生活。

【財務自由】寫網誌年賺逾500萬元被動收入　33歲年輕媽媽：我一星期只工作10小時

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