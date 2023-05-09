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【今日消費優惠】母親節蛋糕預購即減$30｜京都抹茶庵指定雪糕買1送1

精明消費 07:30 2023/05/09

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Italian Tomato：母親節蛋糕 預購即減30元

母親節將至，Italian Tomato推出限時預購優惠，即日起至5月12日，在網上訂購指定款式蛋糕（「開心果櫻花覆盆子蛋糕」、「士多啤梨白桃忌廉蛋糕」及「栗子黑糖麻糬蛋糕」3款蛋糕），即可享減30元優惠。現貨將於2023年5月6-14日供應。

訂購網址：按此

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    +2

2. 京都抹茶庵：指定外賣雪糕 買1送1

即日起至5月31日，k11與葵芳新都會兩間分店推出丸久小山園外賣軟雪糕夏日限定優惠，每兩支只需60元。

k11地址：尖沙咀 K11 購物藝術館2樓211號舖11
葵芳新都會地址：新界葵涌葵芳興芳路223號新都會廣場第2層240-243號舖

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3. J.CO Donuts & Coffee：早晨咖啡限定8折優惠

由即日起至5月19日，逢星期一至五上午11:30前，到J.CO購買指定咖啡飲品即可享用8折優惠。

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日消費優惠

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