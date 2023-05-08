拆解「先買後付」風潮：快速冒起背後　痛點猶在　銀行業如何應對？

隨着電子商貿增長及新科技發展，近年來，一種名為「先買後付」(BNPL，Buy Now Pay Later) 的「分期付款」模式日漸興起，由不少初創金融科技公司推而廣之。「分期付款」的概念，對消費者而言一點也不陌生，買樓買車以至日常消費品，很多時候均可透過銀行提供的分期付款交易。「分期付款」這種借貸模式，以往通常在進行交易前（例如樓宇或汽車按揭）或交易後（例如消費後透過網上銀行作信用卡分期付款）發生，而BNPL則可讓消費者在付款當刻，將購物賬單拆開作分期付款。筆者認為BNPL能夠快速冒起，主要有兩個原因︰

BNPL快速冒起兩大因素

第一，市場上提供BNPL方案的初創金融科技公司的營運模式是，就每筆使用其BNPL計劃進行交易的商戶收取服務費，即「先買後付」的信貸風險由商戶攤分。此類付款方案給予消費者一定彈性，讓他們在付款購物時，選擇最適合自己的還款期數及每期還款額。作為門檻較傳統金融產品低的借貸選項，BNPL尤其對年青人甚具吸引力，而某程度上，當他們需要購買價格較高的產品時，BNPL計劃或可充當輔助理財的工具，協助他們更有效管理支出。

第二，在商戶層面，消費者在付款當刻，已經可即時選擇「先買後付」或分期付款，這有效降低他們「回心轉意」放棄購買的意欲。BNPL因網購興起應運而生，通常兼備緊貼數碼世代需要的流動應用使用介面，並透過實時「軟性檢查」（‘soft’ credit checks）批核借貸，因此很多人認為BNPL計劃能夠提供優質的購物體驗，有效鼓勵消費。

Visa曾透過研究跟超過一千名商戶了解過，發現他們採納BNPL方案的主要原因包括：顧客便利、顧客需求、相信這些方案可增加顧客平均消費額，及渴望維持競爭力[1]。我們認為BNPL不單止有有助大型商戶提高銷售轉化率，更可為小商戶帶來裨益，讓他們吸納未曾接觸到的顧客群。另外，當此類方案愈見普及，預計在B2B電商的應用場景亦會有所增加。

長遠發展需形成規模經濟

誠然，這些提供BNPL方案的初創金融科技公司，痛點是需要投放大量精力及資源「搶商戶」，與商戶合作不斷為採用其BNPL計劃的消費者提供獎賞，例如獨家折扣及現金回贈。他們業務的長遠發展，繫於能否有效透過持續優惠吸納更多用戶、推動消費，以達到一定程度的規模經濟（economies of scale）。

過度借貸風險

另外，BNPL計劃通常被設定為免息信貸，包裝上可能容易惹人誤會為一般支付工具。年輕消費者縱然熟悉數碼科技，甚至對BNPL的流動應用瞭若指掌，卻未必有足夠的理財知識，清楚了解逾期還款帶來的長遠影響，尤其當他們同時參與多個BNPL計劃，有機會過度消費及借貸而不自知。因此，包括本港在內的多個地區之監管機構，已採取不同措施加強對BNPL方案的規管，讓科技創新得以持續之餘，同時保障消費者權益。

銀行業推即時「分期付款」

有別於市場上的BNPL模式，目前發卡銀行已開始透過科技創新，開拓即時 「分期付款」功能。簡單而言，信用卡持卡人可以使用已經銀行批核的信用限額（line of credit）結賬，並以分期每月還款，信貸風險如一般信用卡簽賬一樣由他們按能力承擔，但提供更大還款彈性，讓持卡人更輕鬆管理支出.。

發卡銀行在風險管理及信貸審批方面普遍擁有更豐富經驗及要求，具備足夠優勢向更善於管理開支的消費者提供具彈性的分期付款計劃，甚至讓他們能夠為交易金額、交易數量、交易種類等設置限制，確保自己在合理還款能力範圍下消費。一般而言，發卡銀行的「分期付款」計劃可以提供更廣泛的零售收款地點、更簡便的還款條款，以及更豐富的獎賞及優惠。

Visa Instalments安全攤分消費

作為全球領先的支付科技公司，Visa透過名為「Visa Instalments」的技術方案，能夠協助經發卡銀行批核的貸款額度轉換成結賬時的分期還款額，讓Visa持卡人在網上或實體店消費時按需選擇攤分消費，同時享受安全可靠的支付體驗。我們的全球支付網絡，能夠將廣泛金融機構、商戶、消費者，連繫到嶄新的支付模式，締造新商機。

最近，我們與滙豐銀行攜手於香港率先推出Visa Instalments，讓滙豐Visa信用卡客戶在指定網購平台結賬時，可點選「Visa Instalments」，免息免手續費攤分消費，毋須額外信用檢查或貸款批核。我們與滙豐在計劃推出首階段的合作商戶包括太古資源（Swire Resources）旗下的多個特選商戶之網購平台，並於今年稍後陸續引入更多商戶。

金融科技日新月異，無論Buy Now Pay Later，或即時 「分期付款」，任何發展都需要恪守「負責任創新」（Responsible Innovation）的原則。而作為消費者，必須要按照自己的承擔能力去作出借貸選擇，緊記「借定唔借？還得到先好借！」的重要原則。除了在支付科技上不斷創新外，我們亦會持續與各界共同努力，在推動和普及理財教育上深耕，協助金融科技穩步健康發展。

[1] BNPL Multi-Client study, Visa RFI research, 2020

【關於作者】

梁普寧為Visa香港及澳門區董事總經理，負責領導Visa在香港和澳門地區的業務增長及營運。梁普寧在支付行業擁有超過18年工作經驗。此前，梁女士擔任Visa香港及澳門區業務發展總經理，專責帶領業務團隊推動客戶關係管理，以及制定和執行公司市場策略。自2007年加入Visa以來，梁普寧曾擔任多個職務，包括管理北亞地區的全球客戶業務發展、香港及澳門區的客戶業務，以及在新興產品和技術部門推動Visa解決方案在香港和菲律賓市場的商業應用。此前，梁女士常駐倫敦，任職於Visa 中歐和東歐、中東和非洲區域。

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