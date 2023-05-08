別對AI投資過度憧憬　採被動策略、難跑贏大市

人工智能（Artificial Intelligence／AI）產品ChatGPT與文心一言的推出引發全球關注，這項新技術就像當年的智能電話面世一樣，即將全面影響人類生活，包括理財投資。金融業利用AI技術和數據分析的機械理財顧問，即Robo-advisers，向投資者提供財富管理和投資建議。然而有了AI的幫忙是否就等於投資可無往而不利？根據目前的技術來說，投資者或應暫抱觀望態度。

金融科技有ABCD四大範疇，分別是AI、區塊鏈（Blockchain）、雲計算（Cloud Computing）和大數據（Big Data）。當中，AI也許是最受關注的。

幾年前，電腦圍棋程式AlphaGO戰勝韓國頂尖職業棋手的新聞，已經震驚全球。AI的發展一日千里，現時已走進不同的行業，目前討論度較高的ChatGPT就被認為能夠在寫作、設計、行銷等眾多行業中發揮作用。而機械理財顧問(Robo-advisers)則是一項透過金融科技為客戶提供理財建議的網上平台或流動應用程式，對投資者來說或許是一個收費較低廉的投資建議選項。

AI選股同樣跟從投資理論

賺錢是投資的硬道理，無論是真人還是機械人，能否幫自己爭取回報才是投資者最關心之處。電腦的強項是數據分析，能夠迅速地處理和分析海量的資料和數據，提升預測事件發生的機率。然而，AI始終不是魔法或水晶球，如認為它們的分析和判斷一定準確，或者勝過真人，可能是一廂情願。

AI能夠仿效人類智能行事，可以自我學習，然而說到底，它的智慧由人類賦予。就機械理財顧問而言，它們選股或建立投資組合的智慧，通常來自一些投資理論和模型，例如現代投資組合理論（Modern Portfolio Theory），亦會跟從一些投資王道：

分散投資 — 機械理財顧問主要使用基金和交易所買賣基金（ETF）為客戶建立投資組合。這些投資產品通常持有一籃子的股票或其他證券，可以達到分散風險的效果。



長線投資 — 時間永遠是投資的好朋友。不少機械理財顧問主張買入後持有的投資策略，一來可以減低短期投資市場波動的影響，二來可以減低投資成本及做錯決定的機會。



減低成本 — 投資成本蠶食回報，少數怕長計，當然愈低愈好。

跑贏大市，賺取正Alpha，相信是不少投資者對機械理財顧問的期望。然而，當大家明白機械理財顧問主要採取被動型投資策略，投資於被動型指數基金和ETF，就不會對它們能夠跑贏大市，甚至幫自己賺大錢，過度憧憬。

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