【提防騙子】那些年被人呃過的錢︰網購／交友App／遊戲交易

日防夜防，騙子難防。再聰明的人都會一時胡塗，被騙徒博取信任，誤墮錢財陷阱。事因騙子可能是素未謀面的陌生人，也可能是最要好的朋友。近日就有人在討論區一篇貼文內分享各自分享被騙的經歷，金額由20元至數十萬元不等，無論是被陌生人、同學所騙，還是朋友借錢不還，或網上騙案等，騙徒手法層出不窮，即看各大被騙原因︰

1.朋友/網友佈局

大型討論區一篇《認真 試過比人呃幾多錢？》為題貼文，大家各自分享被騙的個人經歷。很久不見的朋友再次聯絡自己、感到十分高興，但出到來才發現原來不是想敘舊，而是帶人去做美容，網民因此「中招」損失$1200，另外同樣情況在交友App亦常見，有事主指約見女網友要求買點數卡才能出來見面，買完後又再被要求交出5萬保證金，事主拒絕反被這名女網友責罵，才驚覺受騙。

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2.遊戲充值/帳戶騙局

有不少遊戲都是用充值卡內一串序列號充值，有網民分享曾經買到已被使用過的充值碼方知受騙，樓主小時候亦因此被同校同學騙取$20，另外亦有一些付費幫忙「代打」遊戲的服務，有助提升帳號等級，但付錢及交出帳戶及密碼後，不但沒有「代打」，更被人改密碼慘失帳號。亦有網民購買裝備或遊戲帳號時被騙錢，可見遊戲玩家之間的交易，出現騙案風險亦相當高。

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3.同情心發作

在街上遇到人求助，自然會有一絲同情心出現，最多網民遇到的是途人說自己沒錢坐車，有人指遇到聲稱是電視台的路人，展示出明星合照，更指急需要錢坐車回電視台，因此就誤信對方借出$100，怎料對方及後走上了的士，事主才知道被騙錢，亦有人因為被銷售員纏繞，就光顧$100美容服務。其中一位網民向沒錢的女士借出$10後，見她在便利店買日本零食，已感覺到被騙，後來在網上發現她是騙錢慣犯。

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4.電器/網上購物貨不對辦

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網民購物亦遇上騙子，包括網上購物送來完全無關的貨物，最令人生氣的是除了損失購物金額之餘，運費更要自付，相比之下，有人分享在網上買東西付錢後對方失蹤，似乎已經是更好的情況。而電器方面，普遍買數碼電器單據都寫明7日退換保障，但不幸的是有人曾買手機後，第8日壞機，更發現是翻新機，已難以換貨。一位網民就花$6000作為買冷氣的訂金，但不久後商店已經關門大吉。

5.兒時被騙

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作為小朋友，心思比較單純，被有心人欺騙亦難以察覺，有網民指自己小時候一個人在家中，有陌生人按鐘，賣「電話消毒粒」需要$500，於是他開門付錢後，對方就把小粒貼在手機上，他更向對方道謝，到媽媽回家就一直被媽媽恥笑。

6.借錢給朋友

利用朋友之間的情誼借錢，有錢無還可以算是最大騙局之一，即看網民親身經歷:

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無論是親朋好友或陌生人，涉及金錢利益的事，都要有所警覺，不可掉以輕心。購物時亦最好到有信譽的大型商戶購買，避免未收貨就轉帳，以免蒙受損失。

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