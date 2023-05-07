忘記阿里巴巴吧！基金經理都在增持這4大版塊、15隻中資股

來到後疫情年代，所有人的目光均集中在中國經濟復蘇的下一階段。相較於阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等等家喻戶曉的企業，基金經理近月押注4大板塊，包括資訊數字化、媒體及娛樂行業、受「報復式消費」帶動的行業及房地產開發商和管理，以下是這些大型基金增持的15隻股票︰

基金經理近月增持的中資股

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評級機構晨星（Morningstar）最新報告指出，基金經理正在增持媒體公司，範圍從廣告公司到金融信息平台。自去年12月以來，摩根大通一直建倉分眾傳媒（深：002027），增發股份於2023年2月出現，累計增持220萬股。資料顯示，分眾傳媒是一家在中國經營戶外廣告的公司，亦有負責在線廣告。

廣告、遊戲行業現復蘇跡像 媒體行業獲追捧

「施羅德環球基金系列－大中華」和「惠理價值基金」，就選擇投資金融和股票信息網站東方財富（深：300059）。惠理基金於2022年第四季大舉買入近700萬股東方財富，以使這個股票躋身基金組合的前10大投資。該基金於今年3月底之前，仍對東方財富保持充分敞口，於投資組合權重排名第六，佔總值10億美元基金的4.8%。

晨星表示，假設騰訊蓬勃發展的廣告銷售和遊戲收入，是行業復蘇的跡像或證據，相信娛樂市場今年勢必會好於去年。

內地家庭存款增 娛樂消費看俏

其中，短視頻平台嗶哩嗶哩 （09626） （美：BILI）和騰訊音樂（美：TME）於去年12月，獲施羅德的大中華基金增持。持在岸股票策略的「施羅德中國進取股票基金」，則於今年3月增持芒果超媒（深：300413）。這是一家總部位於湖南長沙的新媒體公司，主要運營芒果TV、芒果大電視、快樂購等品牌和業務。

居家娛樂以外，國內旅遊是中國消費者想要消費的另一個領域。據晨星估計，中國主要航空公司的國內航班運力將超出最初預期，預計很快將超過2019年的水平。資料顯示，不少預期受惠於「報復式消費」的行業均獲基金增持，包括國泰航空 （00293） 、華住酒店（美：HTHT）、川湖科技（台：2059）和億豐（台：8464）。

除了上述3個方向以外，基金經理亦重新投資處於「懸崖邊」、普遍不受市場歡迎的內房及物管股。晨星表示，在這個負債累累的行業中，儘管一些失敗的公司仍然進行重組，但基金經理沒有在違約浪潮中迴避這些「倖存者」。例如惠理基金於2022年第四季，增持450萬股萬科 （02202） ；摩根大通亦增持70萬股中國海外 （00688） 。

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