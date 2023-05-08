【内地電話卡】邊張最著數？ 4G數據低至5元/月

自從和内地通關後，周末或假期都有大批港人北上遊玩，而内地現在電子支付盛行，沒有電話卡在手可謂寸步難行，對於短期遊玩需求而言，邊個套餐最著數？以下將推介兩個獲得内地電話號碼方式，分別是直接前往内地開卡和在港辦理一卡兩號電話卡，可根據自身便利度自由選擇。

第一部分︰前往内地開卡（本部分「元」均指人民幣）

以下將以深圳為例，對比中國移動、中國電信及中國聯通三個營運商套餐。不過要注意，價格隨時變動，以營業廳現場價格為準。

1. 中國電信：5元人民幣/月 無憂卡 4G數據

無憂卡可於香港開漫遊接收内地短訊，需簽1年合約，一年後可繼續充值維持5元套餐，月費基本上是5元/月，200MB數據流量，需要預充200元。頭6個月需要另外付6元彩鈴費，而且6個月内不可取消，6個月後可以打電話或直接去營業廳取消。

其中，如果流量超過200MB，用得越多，單價越便宜。當超出部分小於1GB時，0.02元/MB，相當於20.48元/GB。當超出部分小於或等於5GB時，0.01/MB，相當於10.24元/MB。當超出部分大於5GB時，0.005/MB，相當於5.12元/GB。

辦理方式：需要親身到營業廳辦理

辦理證件：回鄉證

2. 中國移動：8元人民幣/月保號套餐 4G數據

以深圳為例，現時最便宜的套餐是29元/月，2GB數據，需要預充50元，如果使用頻率較小，可以在中國移動app中找到人工客服，換成8元保號套餐，可選100MB數據流量或者30分鐘通話。

選擇30分鐘國內免費通話的，意味著你可以在一個月內擁有30分鐘撥打電話給別人的免費時長，超出這30分鐘，則國內撥打國內電話0.25元/分鐘，國內接聽和來電顯示則都是免費的。流量方面，如超出首100MB，往後則是10元100MB，超出流量費用達到30元時，可以繼續使用流量至1GB。

辦理方式：需要親身到營業廳辦理

辦理證件：回鄉證

3. 中國聯通：8元人民幣/月流量王保號套餐 4G數據

現時最便宜的套餐是每個月33元，包括103GB流量，以及100分鐘通話時間。如果使用機會較小，同樣也可以在中國聯通app中找到人工客服，要求更換至8元的保號套餐，這個8元套餐包括30分鐘通話及200MB流量，其中如果超出流量用量，按照0.1元/MB累計至10元，不再收費，直至1GB，按照10元/GB計費。

辦理方式：需要親身到營業廳辦理

辦理證件：回鄉證

第二部分︰在港辦理一卡兩號（本部分「元」均指港元）

想擁有一個内地電話號碼，除了可以親身到内地營業廳辦理之外，現時大部分電訊商都有「一卡兩號」服務，可以避免換卡的麻煩，一張卡即可得到兩個號碼。滿足驗証銀行服務、開通電子錢包、購買高鐵車票及北上吃喝玩樂等需求。

1. 中移動香港：「一咭多號」月費只需18元

中國移動香港推出月費只需18元的「一咭多號」增值服務，可享中國内地、香港語音及短訊優惠。於中國內地致電中國內地、香港任何號碼，劃一 0.65元/分鐘；發短訊至全國每個0.6元，並且免費享用原價38元的香港接駁鈴聲。另外，本計劃需要親身前往門市辦理。

「一咭多號」增值服務詳情：按此

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中國移動還推出「5G大灣區服務計劃」，最便宜208元有10GB數據，這個計劃可用於中國内地、香港及澳門三弟，需要簽約24個月或以上，較適合需要長時間在内地的人士。同時，該計劃還贈送「一咭多號」中國内地號碼，更推出限時優惠，成功辦理指定5G大灣區計劃並簽約24個月，即可獲贈高達30,000 MyLink積分。

「5G大灣區服務計劃」詳情：按此

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2. CSL ：「86－易」/中港一卡兩號5G服務

「86－易」：提供一個内地電話號碼，更加送1GB或2GB中國内地及澳門漫遊數據，亦包括一定限額的短訊或通話時間。其中，「86－易」加强版月費29元/月，包括1GB中國内地及澳門漫遊數據，可發送15個短訊或撥打15個通話。「86－易」Ultra月費39元/月，包括2GB中國内地及澳門漫遊數據，可發送30個短訊或撥打30個通話。

「86－易」詳情可參閲：按此

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中港一卡兩號5G服務：使用一張SIM卡便可同時使用香港及中國内地兩個手機號碼，穿梭兩地接聽電話和收發短訊更方便，更可享受流動數據。在廣東、上海或北京致電中國其他城市，漫遊費用只需每分鐘0.5元。其中，該服務計劃月費一共分為三個價位，最低只需18元/月，不過不包括基本通話時間和漫遊數據，而49元/月套餐包括每月30分鐘通話及1GB數據，69元/月套餐包括60分鐘通話及3GB數據。還要注意，這個服務均要簽約24個月。

中港一卡兩號服務詳情：按此

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3. 3HK：自遊數據王 低至14元/日 4G數據

自遊數據王覆蓋20多個亞太區（包括中國内地）及多個歐洲、美加及中東區。7日數據只需要98元，也就是每日低至14元，當數據用量達1GB時，上網速度將被調整至不低於 128kbps，當仍然可以使用至計劃結束。如果需要購買額外1GB外遊數據，在使用期内，收費為40元/1GB (亞太區適用地區) 或60元/1GB (歐洲、美加及 中東適用地區。

自遊數據王詳情可參閲：按此

3HK還推出内地及港澳一卡多號計劃，每月低至28元，不過流量收費比自遊數據王較高。

内地及香港一卡兩號/内地及港澳一卡多號

- 内地及香港一卡兩號月費28元，特點是自動轉換號碼，無須飛線或換卡，無論身處何地，內地及香港號碼均可接聽來電及接收短訊，不過要注意，在部分優惠區内才享受優惠，優惠區之外會按標準漫遊收費。其中，外遊數據選用「中國聯通」網絡劃一 5元/MB。

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- 内地及港澳一卡多號月費38元，特點基本與「内地及香港一卡兩號」相同，唯一不同就是增加澳門地區。

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三個服務詳情可參閲：按此



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