教人炒股的人自己不炒股？ 真正賺錢的6種境界

賺錢總是茶餘飯後少不了的話題，你真的明白賺錢的本質嗎？現實生活中經常會出現這樣一群人，教人炒股的人往往自己不炒股、開賭場的人往往自己不賭博，以及近幾年非常流行的電商直播，但會發現，往往賣直播教程的人自己不直播。其實他們已經看透賺錢的本質，要賺那些想發達的人的錢。



賺錢這個詞仍然非常空洞，首先要賦予要賺的錢一個具體的分類，要具備什麽能力能賺錢？以下將詳談真正賺錢的6種境界。



1.賺「資訊」的錢

世界上每天都有很多的新信息或新事件發生，而每個人接觸的領域及接受的信息非常有限，如果自己可以接收到比別人更多的資訊，就能形成「訊息差」，而這時即浮現賺錢的機會。其實賺「訊息差」錢的機會每天都在身邊。



2.賺「認知」的錢

一個人的認知受到教育程度、個人接受能力、家庭背景及居住環境等因素的影響，由於各方面的存在差異，每個人的認知能力各異。這時也將出現賺錢的機會，其實與上述「資訊」有一定的共性，但「認知」更多偏向個人的理解能力和知識儲備，「資訊」更偏向於日常的信息。事實上，教師本質上也是賺「認知」的錢，他們懂得很多人不懂的知識，從而可以通過傳授只是來獲得報酬。



3.賺「執行力」的錢

「早起的鳥兒有蟲吃」！執行力也是一種賺錢的能力，如果沒有形成「信息差」的情況下，動手越快的人往往能搶到賺錢的先機。由於人們好奇心及新鮮感的使然，首先出現的事物通常會吸引更多人的注意和青睞。由於有先出現者作為對比，其後出現的同類型競爭者會更難贏得大家的目光和光臨。

4.賺「核心競爭力」的錢

「核心競爭力」也可以簡單理解成「壟斷」，如果某個企業具備某一個行業或幾個行業都需要依賴的產品或技術，大家都需要向他購買，這時必然能比其他人賺得更多錢。

5.賺「資源」的錢

本多自然利大，有時候收益愈高的投資產品，門檻也愈高。此處的「資源」同樣也可以指人脈，當大家都做同一件事的時候，只有你有拓展業務的人脈或找到目標產品供應商，競爭力將會得到極大提升，同樣也形成賺錢的機會。



6.賺「名聲」的錢

與其一窩鋒跟隨大家去炒股或做直播賺錢，倒不如變成教人炒股、教人做直播的KOL！這就是賺錢的最高境界。除了所購買物品的服務和質量之外，口碑也是大家購買某一種物品需要考量的因素。這也是明星代言或名人代言產品的原因。當一種大眾不熟悉的產品出現時，如果一個出名的明星或名人同時推薦，必然會獲得更多信賴。

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