【網絡熱話】內地遊客用支付寶搭車失敗、斥九巴司機態度差！其實有3大方法、化解尷尬場面

隨疫情過去、中港兩地通關，不少內地遊客相繼來港旅行。近日有內地網民於小紅書發文，表示乘搭九巴62X線時未能成功以支付寶掃碼付車資，又沒有能夠幫助換錢的乘客，直斥體驗不佳、「別太相信香港ZFB（支付寶）公交卡」。

該名網民指出，自己不用八達通、不準備零錢的原因，是「現在香港到處貼著漫天宣傳可以用支付寶微信雲閃付坐公交港鐵」，表示自己「連坐了好幾次都能用，就沒想著去充八達通甚麼的」，又稱「司機看我倆掃不出來也不理睬」、「 就看著我們掃不了碼、借不到錢，各種尷尬，然後來威脅我們，最後對我們倒打一靶，還給他開門夾到腳」。

雖然帖文寫著「不管用甚麼方法機器一直掃不到」、「這班公交也不支持，但刷碼機器上卻又說支持，這不是自相矛盾嗎？」，更斥責支付寶「明明都知道有些公交用不了，還要放機器上去，不提醒不拆除就擺在那裏等着别人掉入陷阱看笑話嗎？」，但實際的問題在所仍然無從得知。理論上，早於2022年2月，AlipayHK已將「易乘碼」擴至九巴全線逾4000部巴士，除非是機器故障，不然應該不會出現「這班公交不支持」的情況。

假設你是這位網民，上了巴士才遇到掃碼不成功的情況，車內又沒有能夠幫助換錢的乘客，應該如何是好？其實有3大方法，幫助乘客在沒有現金的情況下，可以解這個尷尬場面。

1. 試用其他支付平台

現時香港可供使用的電子支付方式眾多，如果支付寶／AlipayHK掃碼不成功，你也可以換一換其他支付平台，例如微信支付／WeChat Pay HK、雲閃付、中銀香港BoC Pay等等。

2. 即刻購買流動版八達通

如果是機器問題，不能用掃碼的方式支付，你也可以立刻在手機買一張八達通，就可以化解這個尷尬場面。詳細步驟如下︰

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讓我們以iPhone作為示範： 1. 打開銀包app，選擇加上角的「+」 2. 選擇交通卡，然後選擇「八達通」 3. 選擇增值金額，然後用Apple Pay付款 4. 成功付款後，就可以得到一張八達通

3. 信用卡感應式支付

電子支付以外，你也可以選用信用卡感應式支付，只要在收費器下方位置拍信用卡，就可以進行交易；Mastercard、銀聯、VISA和JCB信用卡均支援。

雖然無論是內地、香港還是其他地區，電子支付都愈來愈盛行，部分人甚至已很久沒有用現金。不過，任何時候都是帶着現金最為穩妥，因為使用電子支付也有風險，除了像今次這樣機器失靈，也有可能出現電話沒電、支付商網絡出現問題等情況，不妨自己帶點現金，在有需要的時候，現金不是麻煩，反而是解藥。

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