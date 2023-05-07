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【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？

個人增值 09:30 2023/05/07

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台灣推出5000元台幣「消費金」吸引旅客 ，折合送出逾港幣1000元當地消費金額，到底有哪些獲取條件？「住宿折抵優惠」、「消費電子票證」點揀好？即看《理財最前線》，教你台灣著數行！

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欄名 : 理財最前線

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