【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 個人增值 09:30 2023/05/07 分享： 分享： 台灣推出5000元台幣「消費金」吸引旅客 ，折合送出逾港幣1000元當地消費金額，到底有哪些獲取條件？「住宿折抵優惠」、「消費電子票證」點揀好？即看《理財最前線》，教你台灣著數行！ 理財最前線 【理財最前線】$5000台幣消費金攻略 住宿折抵／消費優惠點揀好？ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 2023/04/30 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 2023/04/23 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 2023/04/16 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 2023/04/09 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能 2023/04/02 【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能 酒店 旅遊熱話 旅遊資訊 新台幣 台灣 住宿 港元 著數優惠