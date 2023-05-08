【今日優惠精選】送高鐵來回票＋免費試坐商務位、MTR Mobile送$300 MTR分

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Trip.com : 三項優惠 街頭派折扣券/免費試坐商務位

由即日起至6月，Trip.com推出一連三項高鐵優惠，包括街頭快閃派高鐵優惠券、免費試坐商務位及恒生信用卡優惠折扣。

第一激：快閃街頭派發十萬港幣優惠券

Trip.com將在以下日子在街站派發五千張高鐵優惠券，購票滿21元即減20元。

5月9日 12:00pm – 2:00pm 九龍灣 Eastmark 對出 5:00pm – 7:00pm 旺角朗豪坊對出

第二激：招募高鐵試坐員 免費坐商務位

Trip.com推出高鐵試坐員計劃，由即日起至5月24日，只需在Trip.com app或活動網頁點擊報名按鈕，回答問題並提交表格，即有機會成為高鐵試坐員。

每位高鐵試坐員可免費獲得香港西九龍站往返指定目的地的高鐵來回票（包括一張商務座或一等座車票，以及一張二等座車票，價值高達781元）。獲得體驗資格後，高鐵試坐員需在一個月內完成預約及試坐，並在Trip Moments社區及社交媒體分享試坐體驗。

第三激：恒生信用卡—全港首張信用卡提供高鐵票優惠折扣

由5月9日至6月26日期間，用戶在Trip.com訂高鐵票時使用恒生信用卡付款，輸入指定優惠代碼，滿500元即減50元，詳情請按此。

另外，Trip.com在平台上整合了香港高鐵懶人包，分享高鐵訂票方法、高鐵票價及香港高鐵路線等資訊，可透過手機 app 實時查看高鐵票供應，毋須親身車站排隊，亦可預約購買出發前16-60天的車票，整個購票程序快捷簡單。

2. MTR Mobile：3歲生日「泵FUN」派對 送300積分

MTR Mobile 3歲生日，即日起至5月11日，登記用戶參加MTR Mobile3歲生日「泵FUN」派對，成功泵完氣球可以透過推廣代碼賺300 MTR分。

優惠入口：MTR Mobile 主頁（首頁）-> 優惠（右上角）

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3. 先施 Sincere：瘋狂大減價 低至2折 第1期

即日起至5月25日，先施 Sincere瘋狂大減價，精選貨品低至2折，包括旅行箱、厨房用品、戶外服飾等。

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撰文：hket小編

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