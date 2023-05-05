【定期存款】5月高息定存合集！一周速食$2000、5厘賺咗先講 收息攻略 20:30 2023/05/05 分享： 分享： 「五窮月」個市沒看頭，做短期高息定存，一星期速賺$2000、一個月4.8厘、兩個月速食$2800、3個月5.5厘全城最高！即睇5月短存攻略！ ET至高息 【ET至高息】5月高息定存合集！一周速食$2000、5厘賺咗先講 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款 3個月最高3.85厘、鎖定$9,625利息｜美元高見5.5厘（5月5日更新） 今日 定期存款 3個月最高3.85厘、鎖定$9,625利息｜美元高見5.5厘（5月5日更新） 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款】鎖定長存期高息！12個月收息$36,000、低門檻3.65厘（5月5日更新） 今日 【定期存款】鎖定長存期高息！12個月收息$36,000、低門檻3.65厘（5月5日更新） 定期存款2023 │ 新舊資金大比併、新資金20厘｜長息4.18厘 VS 現有資金3.7厘 今日 定期存款2023 │ 新舊資金大比併、新資金20厘｜長息4.18厘 VS 現有資金3.7厘 50萬元做定期存款｜新舊資金都有3.7厘、現有資金3個月賺$4,400 （5月5日更新） 今日 50萬元做定期存款｜新舊資金都有3.7厘、現有資金3個月賺$4,400 （5月5日更新） 外幣定期存款 港元定期存款 收息產品 定期存款