【台灣郵輪之旅】澎湖島嶼／古巷風情、訪全球第7世外桃源島嶼

坐世界壹號郵輪不一定要去歐洲，去台灣亦是短旅之途的好選擇，離開高雄後，第二站就是澎湖，被大海包圍的小島，既有宏偉的自然景觀，亦有歷史感滿載的村落，加上美食及特產，滿足多個願望。四面環海的澎湖，與台灣本島的雲林縣、嘉義縣相對，郵輪在高雄晚上9時左右開船，第二天早上8時已抵達澎湖港口。

首航高雄至澎湖

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澎湖沒有正式的郵輪碼頭，要坐密密來往接載乘客的駁船，約15分鐘已在馬公碼頭登岸。進入港口時海上有輪船進行射水禮，碼頭亦有舞獅打鼓夾道歡迎。

澎湖由64個小島組成，佔地甚廣，而且亦沒有太多公共交通工具，建議可以包車一天遊，前往島上最值得前往的景點。「跟着北貢趴趴走」，是由土生土長的當地人做導遊，坐上豪華平治7人車，可來個快閃環島遊，行程可以自定彈性安排，更有導遊幫忙講解打卡，方便輕鬆。

岩瀑養殖池網秘景

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澎湖曾被《Lonely Planet》選為全球10大最佳世外桃源島嶼，第一站首先看大自然創造的天然神奇景觀─大菓葉柱狀玄武岩。

大菓葉海邊的柱狀玄武岩，則是本島容易親近的柱狀玄武岩，被稱為岩瀑，雨後更有一條真的九孔瀑布出現。不需攀山涉水，步行即可在壯觀的岩石陣下打卡，完全沒有難度。而海邊的池西九孔養殖池，又是另一個爆紅的IG打卡位。這個已廢棄的鮑魚養殖場，潮退時露出海中的「九宮格」，加上天空反射，場景夢幻。

大菓葉柱狀玄武岩及九孔瀑布 地址： 澎湖縣西嶼鄉池東村10號

古宅村落鄉村情懷

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下一站二崁傳統聚落保存區，自明清時代起發展的傳統鄉村，活化成具有在地特色的小型展覽館，有民間生活館、花磚博物館、中藥館、童玩館、褒歌館等。走入二崁，有傳統的廟宇、以珊瑚石頭堆砌而成的老屋、傳香工場等，巷弄之間的牆上。

必訪興建於1910年的陳家古厝，由移居台南經營中藥行致富的陳氏兩兄弟，衣錦還鄉擴建原有古厝。「三落大厝」的豪華格局絕無僅有，更被列為縣定古迹。

自創仙人掌啤酒

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在二崁亦試到澎湖的特產，包括新鮮的仙人掌和香港叫作冰菜的冰花，位於村口的二崁一號（陳家）檔口，喝一杯鮮打冰花果汁、檸檬仙人掌沙冰、鳳梨仙人掌，甚至仙人掌加啤酒。

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由古宅改建而成的魚好刺身專賣店，將新鮮漁獲切成刺身，每天種類不同，當天我們吃過石斑、油甘、鰤魚、鯛魚及鰹魚等，白身魚味較淡，勝在新鮮肥美。還有梅餅、杏仁茶、魚乾海味、貓造型精品等小吃和手信。

二崁傳統聚落保存區 地址： 澎湖縣西嶼鄉二崁村

澎湖必買手信物產

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澎湖最熱鬧的市中心是中正路，距離碼頭不遠，正好成為上郵輪前的最後「補給站」。必試劉正港檸檬汁，酸甜消暑，是當地的古早風味；還有紅色的仙人掌冰、雪糕以及澎湖龜雞蛋糕等。滿街都是售賣特產的手信店，人氣選擇包括仙人掌酥，鳳梨酥換上鮮採仙人掌餡料，香甜好吃；干貝醬鹹鮮惹味，黑糖糕、海苔酥、小卷拌醬等都是人氣手信之選。

名勝世界壹號

價錢：5月21日前報名，內艙房每位$1,699起， 第2位半價優惠$850（3晚高雄及澎湖） 查詢：800 938 887 網址：www.rwcruises.com

澎湖悠閒北環

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台灣有這樣一個地方，細細沙灘、徐徐微風、波光耀金、碧海藍天...有人把這地方稱為『漁人之丘』，我們叫它澎湖。漁翁島燈塔古稱西嶼塔燈，位於外垵西南端吃仔尾的燈塔，為臺灣最古老燈塔之一。

旅遊資料

簽證： 台灣入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於綫上申辦：coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/overseas-honk-macao。乘坐郵輪前往，需另外影印入台證連護照影印本。 交通： 跟着北貢趴趴走包車3小時（1至4位）由台幣4,500起（約1,149港元），電話：+86-（0）983-381-719 貨幣： 1港元兌3.9台幣

作者、責任編輯：張頌婷

【原文:郵輪直達台灣澎湖 觀世界級六角石柱 遊走古厝巷弄間(收費文章)(節錄)】

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