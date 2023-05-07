東京近郊新OUTLET開幕！共150店舖、設富士山觀景台

近年日本新Outlet陸續開業，位於神奈川縣的THE OUTLETS湘南平塚（THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA），已於4月28日開幕，為AEON Mall旗下第3間Outlet，準備出發去東京的話，必要順道一遊。

THE OUTLETS湘南平塚距離東京約兩小時列車車程，最方便可在橫濱轉車，乘坐JR東海道綫至平塚站，再轉乘巴士，車程約65分鐘。Outlet除了購物商場以外，亦提供體驗型活動及戶外設施，如公園、運動場地及觀景台等。

建築樓高兩層，分成多個部分，約有150間店舖，包括11間日本新登場店舖，集合日本及國際時裝鞋履品牌、運動戶外品牌、家品雜貨等，包括FURLA、ABAHOUSE、BEAMS、New Balance。最矚目是有關東最大間的Snow Peak戶外用品專門店，全新形態的LOGOS SHOP & HIROBA亦是關東首次開業，設有休憩區試用自家產品。

Outlet室外空間分成東西兩邊，有大片草地及大型LED，欣賞足球及運動賽事。設施中間的「大神VILLAGE」是個綠化庭園，更有GODIVA Cafe供應飲料及甜品，另外亦有餐廳、美食廣場FOOD FOREST、超級市場。

位於停車場天台的FUJI TERRACE，高度約22米，可以看到附近的景色，包括相模平野、富士山、大山，甚至箱根及伊豆的群山。Outlet亦與當地足球隊及景點合作，設有練習場、CLUB HOUSE，亦會有新江之島水族館的魚缸、共享單車租用等不同設施及服務。

THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA（湘南平塚）

地址：神奈川縣平塚市大神字一之堰605

營業時間：9am-9pm

網址：the-outlets-shonan-hiratsuka.aeonmall.com

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作者：張頌婷

責任編輯：陳家昌

【原文：東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 （收費文章）】

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