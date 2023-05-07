深水埗抵食一人前酸菜魚｜多款川菜選擇、粉紅裝潢夢幻打卡

四川菜一直是港人至愛之一，川式的酸菜魚更是必吃之選。在深水埗新開以酸菜魚做主題的「口麻天辣」（Moto Mala），主打一人前的酸菜魚，希望食客就算一個人都可食得自在。餐廳裝潢以粉紅色為主，加上一室可愛的插圖，食客可邊吃酸菜魚邊打卡，盡享「獨食」的美好時光。

「口麻天辣」的裝潢有別於一般川菜館，以粉紅色為主調，餐廳牆身和餐具都是粉紅一片，是粉紅色愛好者的打卡天堂。為支持本地創作人，餐廳的外牆設計特別找來香港插畫家傭仔日記Maid's diary，以其獨特的畫風，把「一個人都可以食酸菜魚」的概念，以插畫方式演繹，風格幽默可愛，食客可以慢慢欣賞及打卡。為配合主題，店內吧枱亦設有多個單人座位，讓食客悠然享受獨自用餐的時光。

餐廳由香港「姚姚酸菜魚」管理，對經營川菜館有獨特見解，有感川菜館的酸菜魚都屬於大菜，動輒二三百蚊，要約齊兩三好友才可盡興分享，於是便推出一人前酸菜魚，所有菜式都是一人分量，最平一百元有交易，價格親民，務求做到一個人都可以輕鬆食酸菜魚。

酸菜魚是川菜中的經典菜式，味道以細緻、酸辣可口見稱。餐廳採用傳統正宗烹調方法，並加入創新點子，將酸菜魚的精粹融會貫通。招牌菜首推天花頂酸菜魚，嚴選刺少肉多的新鮮鱸魚，肉質鮮嫩，每條鱸魚都獲國家認證，且擁有自己的身份證，保證每一條魚都由源頭直採，掃瞄QR Code即可查出鱸魚來源地、檢驗報告等資訊，讓食客吃得安全又放心。至於湯底則耗時5至6個小時熬製，啖啖鮮香濃郁；還選用經過90天醃製的水東新酸菜，入口集「麻、辣、香、酸」於一身。

多款川菜選擇

如果嫌酸菜魚過於單調，一人前晚餐也有其他選擇，魚類菜式便有川味水煮魚及酸甜清新番茄魚。如想品嘗魚類以外的美食，可一試海鮮麻辣燙（$88），湯底可選麻辣湯或藤椒湯，再配搭粉麵、葷菜及素菜。麻辣湯以花椒粒、葱段、薑片、辣椒粉、紫草、桂皮、八角、大小茴香等材料熬製而成，味道香濃辛辣；藤椒湯用上特色青花椒熬煮，味道偏向「椒麻」而比較少辣，喝一口湯只有輕微的麻痺感，比較適合怕辣人士。配料有多達20款自由配搭，可選包括鱸魚片、巴掌肥牛、大蝦等新鮮食材，加上風味十足的濃郁湯底，倍感醒胃。

餐廳還有其他四川小菜，其中的噴火水煮牛肉（$128）便值得一試，牛肉加入秘製辣椒，配合紅油鋪面的視覺效果，麻辣鮮香，嗜辣者一定感滿足。還有獨門秘製麻辣豬手（$118），是四川人的春節菜，豬手又稱「抓錢手」，搭配火紅的辣椒，意為「紅紅火火」有吉祥之意。豬手先以白醋軟化，再以花椒、薑、蒜爆炒而成，豐富的膠質，加上軟糯質感及麻辣口味，吃得過癮。另有秘醬口水雞（$118），嫩滑的雞肉及香辣的紅油在口中交融，麻辣鮮香嫩等風味俱在，充滿層次感。

吃罷酸辣菜式後，當然要點杯特色飲品及甜品清清味蕾，手打檸檬茶（$33）就最具特色，一杯有齊4款不同檸檬，包括新鮮檸檬、香水檸檬、青檸及柑桔檸檬，用人手捶打，將各自的香味逼出，味道有別於傳統檸檬茶的酸澀，甜味豐富有層次，充滿驚喜。甜品則可選彩虹冰粉（$38），軟滑冰粉上鋪滿黑芝麻、花生脆、提子乾、紅豆和脆珍珠等配料，分量十足，入口帶有濃郁烏龍茶味及清新椰奶香，非常解辣。

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口麻天辣（Moto Mala）

地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓127-128號舖

電話：3907 0383

營業時間：12nn-10pm

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作者：招美寶

責任編輯：黃依情

【原文：全新酸菜魚餐廳 登陸深水埗 粉紅裝潢打卡首選（收費文章）】

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