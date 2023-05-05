【珠寶珍藏】3500萬皇家藍寶石項鏈 「Zip」拉鏈K粉紅金鑽鏈、估價達$200萬

瑰麗彩寶及璀璨彩鑽，知名珠寶製造商出品之經典珠寶，來自Van Cleef & Arpels、Cartier、Tiffany & Co.和Chanel等，絕對無人不愛，以上一系列的名貴珠寶將於香港拍賣，包括預估達$3500萬，由寶格麗（Bulgari）出品、鑲嵌重達118.35克拉、未經加熱處理的斯里蘭卡「皇家藍」藍寶石配鑽石項鏈，及其他珍貴飾品，即看詳情：

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1.Bulgari「皇家藍」藍寶石配鑽石項鏈 預估達$3500萬

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118.35克拉「斯里蘭卡皇家藍」天然藍寶石配鑽石項鏈，藍寶石未經加熱處理，約2004年製

估價：24,000,000 – 35,000,000 港元

2.梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)「Zip」項鏈 估價達$200萬

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K粉紅金配粉紅剛玉及鑽石「Zip」項鏈

估價：1,200,000 – 2,000,000 港元

梵克雅寶的經典「拉鏈」（Zip）項鏈揉合了高訂服裝及高級珠寶的元素，仿佛向法國巴黎這個優雅時尚之都致敬。拉鏈於1930年代被發明之時主要應用於服裝和鞋履，而梵克雅寶創始人的女兒Renée Puissant時任品牌藝術總監，因為溫莎公爵夫人的建議，萌生將拉鏈轉換為珠寶的概念。這一創新又充滿挑戰的想法在珠寶設計師Réne-Sim Lacaze的幫助下，歷經十餘年的研發終於在1950年代實現。「Zip」項鏈因其高標準的複雜工藝令無數藏家趨之若鶩，堪稱珠寶藏家的夢幻逸品。

時至今日，每一條「Zip」項鏈所需的工時仍需400至1,200小時，對工匠手藝和經驗要求之高可想而之。本季所呈現的經典「Zip」項鏈選用了暖和的粉紅金打造許多細節，加上間隔鑲嵌的粉紅剛玉和鑽石，令整體設計更顯嬌媚和耀眼，是珠寶藏家不可錯過的珍品。3.

4.SCHLUMBERGER for TIFFANY & CO.藍寶石配鑽石戒指 預估達280萬

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6.26克拉「喀什米爾」天然藍寶石配鑽石戒指，藍寶石未經加熱處理

估價：2,000,000 – 2,800,000港元

本季拍賣之亮點拍品亦包括一枚Schlumberger for Tiffany & Co. 「喀什米爾」天然藍寶石配鑽石戒指，其藍寶石重達6.26克拉，未經加熱處理。Jean Schlumberger是二十世紀最著名的珠寶設計師之一，自1950年代中期起任職蒂芙尼，期間創作出一系列令人稱道的作品。他也是四位獲准在蒂芙尼作品上簽名的珠寶設計師之一，其作品標誌性圖案包括具有異域風情的鳥類、花卉、植物及海洋生物等。Schlumberger擅長以絢麗的彩色寶石，搭配色調明豔的琺瑯，綴以鉑金或柔和的黃金來詮釋作品。本次拍賣呈現的這枚戒指以「喀什米爾」天然藍寶石為中心，周邊環繞五隻鑲鑽小蜜蜂，以黃金材質底座並採用高穹頂設計連接藍寶石及鑽石，使其耀眼奪目。

5. 5.01克拉「緬甸」天然紅寶石配鑽石戒指 預估達280萬

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估價：1,900,000-2,800,000港元

5.01克拉「緬甸」天然紅寶石配鑽石戒指, 紅寶石未經加熱處理，其紅寶石重達5.01克拉。超過5克拉的紅寶石極為罕見，兼具如此絕佳成色及淨度則更為罕有。

6. 2.02克拉彩綠藍色鑽石配鑽石戒指/吊墜 高達$350萬

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估價：2,400,000 – 3,500,000港元





7. 7.05及7.28克拉濃彩黃色鑽石配鑽石吊耳環一對 預估高達$150萬

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估價：1,300,000 – 1,800,000港元

8.天然紅寶石配鑽石手鏈 預估達95萬

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估價：680,000 – 950,000港元

另一亮點為鑲有36顆奪目天然紅寶石的手鏈，其中12顆最大的紅寶石經古柏林（Gübelin）寶石鑑定所證明產於緬甸且未經任何加熱處理，是珠寶及寶石藏家值得納入收藏的好選擇。

9.卡地亞 彩色寶石別針一對 估價達$68萬

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彩色寶石配鑽石及水晶「Tutti Frutti」別針一對， 1920年代製

估價：480,000 – 680,000港元

本季《珠寶和翡翠》拍賣亦呈現兩枚卡地亞於 1920 年代製作的花籃別針，製作於裝飾藝術時期，是卡地亞的典型「Tutti Frutti」之作。這兩枚別針採用當時流行的水晶，縞瑪瑙及鑽石打造黑白基本配色，綴以雕刻寶石，呈現絢麗的色彩。璀璨斑斕、以樹葉、花朵和漿果作為主題，卡地亞將這種對印度風格的詮釋稱為「Tutti Frutti」，並於1989年獲得專利。該系列珠寶備受全球資深珠寶藏家歡迎，常在國際拍賣會上創下高價。每件「Tutti Frutti」珠寶所鑲嵌及採用的雕刻寶石都獨一無二，本次呈現的兩枚花籃別針就是絕佳例子。雖然拍品成對出現，但設計和色彩各具特色，收藏樂趣無窮。

10.香奈兒 鑽石配縞瑪瑙「茶花」別針 估價達32萬

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估價：220,000 – 320,000港元

本季春拍還將呈現一枚製作工藝精良的香奈兒鑽石配縞瑪瑙「茶花」別針，雅緻地描繪了香奈兒最具代表性的黑白配色「茶花」圖案，堪稱品牌最為人稱道的經典傑作。





11.鑽石手鏈 估價達80萬

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估價：550,000 – 800,000港元

富藝斯本季《珠寶和翡翠》香港春季拍賣其他亮點拍品，包含一系列精心蒐羅的瑰麗彩寶及璀璨彩鑽，將於5月23日於富藝斯位於香港西九文化區之亞洲新總部舉行。

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