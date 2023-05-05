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邊款電話最保值？蘋果雄霸二手機市場、跑贏Android機

博客 11:35 2023/05/05

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鐘意玩手機的朋友，都知道不能跟手機談戀愛的道理。甚麼意思呢？就是當你玩厭了或不想再玩一部手機時，就要趕快與它分手，即是把它賣掉，以賺取最高的二手回收價，以幫補購入下一部手機的成本。而最近就有調查顯示，雄霸高價機市場的蘋果，原來也稱霸二手機市場，讓不少原本無力成為果粉的人，透過二手機來初嚐禁果之味。

二手市場近5成份額

據市場機構Counterpoint Research 最新的調查結果顯示，2022年全球二手智能手機市場就比2021年增長了5%。值得注意的是，二手機的首選品牌為蘋果，2022年iPhone二手機的銷售就錄得16%增長，於二手機市場佔比超過49%。緊隨其後的當然是三星，市場份額為26%，其他內地品牌的佔比加起來也不過10%，也就不提也罷。

保值能力高

現在市場前景不明，雖然通關帶動經濟增長，但打工仔卻面對著飯碗不保，老闆隨時炒人節省成本。試問又怎能拿出五位數字金額去買一部全新的iPhone呢？而有能力去出新智能電話的用家，也要考慮一下手機在用了數年後要換機的價值，而眾所周知，iPhone的二手價長期跑贏Android的旗艦機，iPhone手機在兩年後拿去回收，還有可能收回原價四成的金額，但Android機款可能連四分一也沒有，至於內地品牌則只有相熟的回收店主才會幫手。由此可見iPhone的確主導了整個二手機市場。

事實上，現時手機售價貴，不少人一部手機的使用年期也延後，換機次數大減，這也影響了二手機的生意。因為上游供應減少，下游用家自然要出高價來爭二手機。薑餅人在逛手機店時也發現，前一兩代的iPhone Pro版本售價還能在5000元水平，可見其保值能力實在硬淨。而薑餅人也在想，5000元為何不加一千元拿來買一部iPhone 14呢？難道pro字的吸引力真的這麼高嗎？

品牌效應大

蘋果iPhone雖然不斷被批評了無新意，但即使Android陣營如何花心思在設計及硬件更新，但最終仍然敗於蘋果之下，這很可能就是蘋果獨有的品牌大效應及魔力，讓大小用戶都要千方百計拿一部來用，加上蘋果App Store上的各式各樣應用及遊戲，都為不同年紀用戶的打開了童心。這樣一來，又有誰願意捨iPhone而去呢？

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