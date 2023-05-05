香港有咩收費應淘汰？ 網民力數6大「無理」費用 「零服務都要加一」

衣食住行樣樣都是錢，日常生活要花錢是平常之事，但無論是出外用膳或使用不同服務，都經常遇上「無理」的額外收費，就很難習以為常。「無理」的額外收費，指的是雖然商戶有列明出這些費用的應付金額，但實際上付出了金錢後，可謂得無所得，又或者列出的收費其實是可直接以優惠免除，所以每次面對這些「無理由」的收費項目，都會令人大嘆無奈，即看網民力數6大香港應淘汰的收費︰

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餐廳服務費

1.茶介收費

最多人回應的就是餐廳服務費，由於用膳除了食物成本還有人手招待，斟茶遞水等員工服務，有餐廳亦慣常收取加一服務費。雖然通常菜單上都會有列明加一及茶錢，例如茶樓至少亦會有如米一般大小的字，寫出每位的茶介收費，一細看隨時過$15一位，但大家都心知肚明，其實坐下來光顧，只叫點心就已經作出不少消費。

2.無服務要加一

更有網民指出，有餐廳採用QR Code自動下單，更需要顧客自己斟水，甚至連結帳都要自己拿到櫃台自助付款，已經無服務可言，但亦收取加一服務費，實在令人髮指。有部份酒樓茶位連同加一，特別是1個人和4個人都是飲一壺茶，均收同一價錢，都可以算是雙重收取服務費。

3.戲票/演唱會網上預訂手績費

網民指出，網上預訂售票最令人不滿的是手績費要按張數逐張收費，而不是按每次交易收取一次服務費，亦有網民質疑到親身到門市買戲票，同樣需要員工成本及預訂系統，但偏偏在網上買、節省人手就要加收錢，令人感到十分無理。亦有人指出不是金額的問題，而是不喜歡要額外付出票價以外的費用，情寧商戶把價錢寫入票價，會更易令人接受。

4.信用卡年費

信用卡每年會列明收幾百至幾千年費, 但網民直指，可以透過打一個電話豁免，既然可有可無亦證明不須收費，亦有人提出豁免不是奉旨，如果全年都沒有用卡更有可能會被收費，而且總會有一些卡主會忘記查閱收費而付上年費。雖然收年費亦是銀行規定之一，但手續費的確是信用卡為人詬病的費用之一。

5.電話行政費(隧道費)

現時香港手機月費用戶都要繳交一筆「行政費」，當中包括由政府徵收的顧客接駁點費。不過有不少電訊商經常加上行政費後又括免，令人感覺形同虛設，再者現時科技進步，或有別於舊時隧道收不到信號的情況，有不少人都覺得應淘汰這項收費。

6.新樓佣金

網民指出，買新樓要付佣金予經妃，但發展商已有回佣，加上有別於舊樓，新樓沒有太多處理事項，而且收費按樓價百分比計算，不採取定額收費，令他感到不合理，但就有人解釋，新盤銷售開盤，銷售員在未有能收入下是「免費勞工」，主要做法是在於發展商如何決定。對於這6大「無理」費用 ，你又是否有同感呢?

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