【搵工2023】畢業生不追求大企業及科技公司、偏好混合工作模式

全球金融環境不穩定，就業環境也較動蕩，裁員消息頻發。近幾年，AI技術的高速發展，令很多崗位面臨被取代的風險。而2023年即將又有一批畢業生投入職場，全球大學生求職網站Handshake，對2023屆954名使用該求職網站的畢業生進行了調查，面對不穩定的就業環境，畢業生們有什麽就業偏好和看法？



1. 不追求大企業和科技公司

根據Handshake調查，2023屆畢業生求職不追求大品牌公司和科技公司，在大型科技公司裁員潮後，畢業生們持更謹慎態度。在網站中搜尋大型科技公司的人數與2022年相比下降15%，反而搜尋較多的是零售、金融和製造業。在不穩定的經濟環境下，畢業生們偏向追求更穩定和高薪的工作，他們從追求企業平拍和快速發展轉向追求企業的靈活工作模式。



2. 他們對自己的技能有自信

2023屆畢業生對自己擁有的技能有自信，超過7成畢業生認為自己的技能可以滿足求職需要。同時，不管他們學習的主科是什麽，他們普遍都有較强的信息技術能力，逾8成非信息技術科的畢業生都至少擁有一項信息科技技能，例如數據分析能力、軟件工程等。另外，他們大部分都有持續學習的想法，四分之三的畢業生表示，計劃未來幾年繼續發展新的技術能力。



3. 對AI技術存在分歧

最近幾個月ChatGPT進入大眾視野，很多專家AI將會改變未來的工作，AI技術將對現時三分之二的工作造成影響。對此，畢業生們持有不同的看法，其中，60%受訪畢業生表示，希望AI技術可以對他們的工作帶來便利，40%受訪畢業生表示擔心自己的技能將來會被AI技術取代。



4. 他們偏好混合型工作模式

隨著疫情管控的放緩，完全遠程辦公的工作模式正在減少，調查顯示，超過7成畢業生希望找到混合工作模式的工作，他們認為遠程工作有一定好處，但又因為疫情期間，很多人都在網絡上完成學習，現在又希望可以增加一些面對面交流的機會，他們認為混合型工作模式能更好促進事業發展。

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