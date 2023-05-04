懷疑收到假銀紙？或要硬食損失！留意兩大高危地、6招擊退偽鈔！

香港近日再有懷疑偽鈔流出，儘管警方日前已拘捕兩名疑犯，市民日常接收或找贖鈔票時，也應該多加留意，保障自己利益。本網整合相關資料，讀者可以認清騙徒使用偽鈔的手法，同時教你利用6招擊退偽鈔！

兩大出現偽鈔高危地

1. 便利店、街市或其他商舖 2. 公共交通工具，如的士車廂的昏暗環境

警方指出，騙徒往往會利用人多繁忙的時間，於便利店、街市或其他商舖乘店員不留神時行使偽鈔。香港近年出現的懷疑偽鈔個案，普遍也在便利店發生，騙徒夾雜真假鈔票，用以增值電子支付工具。

此外，騙徒亦會利用公共交通工具如的士車廂的昏暗環境，或向司機出示大額紙幣要求找錢，其後以各種方法擾亂司機，以便使用偽鈔付款。

根據香港印鈔 資料 ，市民可以透過以下六大防偽特徵，幫助辨別真假鈔票：

1. 動感光亮圖案 此特徵位於鈔票正面的右上角

只要輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動

2. 開窗金屬線 此特徵位於鈔票正面的中間靠右的位置

金屬線上的大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動

3. 凹凸手感 此特徵位於鈔票正面的左上角

使用凹版印刷，令鈔票具有明顯的凹凸手感

4. 隱藏銀碼 此特徵位於鈔票正面的下方，中間靠左的位置

將鈔票置於光源下輕微傾斜，可見銀碼數字

5. 高透光水印 此特徵位於鈔票正面的右側，與開窗金屬線毗鄰

以紫荊花為主題，背光可見花、葉、花蕾及銀碼數字

6. 熒光透視銀碼 此特徵位於鈔票正面的右下角和背面的左上角

分別位於正、背面的單色圖案在紫外光下會呈現兩種熒光顏色，而背光可見兩面的圖案拼合成銀碼數字

收到懷疑偽鈔如何是好？

根據《法定貨幣條例》，任何人士拒收法定貨幣，並不構成刑事罪行；但藏有或行使偽鈔，即屬違法。因此，如果市民收到懷疑偽鈔，市民應該立即向警方或銀行尋求協助，不應切勿試圖再次使用，否則有可能干犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條的「行使偽製紙幣」罪行，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。至於收到偽鈔構成的損失，一般而言只能夠由市民或商戶承擔。

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