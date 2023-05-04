80後月入2萬 如何靠月供股票、儲夠400萬海外置業？

月供股票逾十年，發現股票組合不如預期，整體股票下跌，期望有預算$400-500萬未來兩三年在海外置業，調整月供股票及儲蓄策略，到底有何方法？看看龔成是如何回應。

讀者:

你好龔成先生，月供股票11年多，成本HK$87萬幾，已賺股息約HK$22萬，分別做了定期和ibond，看過很多本你出的書，發現我的股票profolio原來沒有爆炸力，這幾年疫情，或是個別公司問題，令整體股票下跌，變為負資產，賺息卻蝕價。

本人80後，月入2萬，冇加人工，但工作穩定，進入四字頭似乎難以轉更高人工的工，故主力股票和做定期以增值資產，把收入其中約HK$5千蚊做月供股票，另外每月可儲現金約HK$1萬，定期約HK$30萬，ibond約HK$10萬，希望keep住這批股票之餘，所儲的現金可望於未來兩三年在海外置業，置業預算HK$400-500萬。

年紀唔細，時間有限，又打算最後機會生兒育女，又要考量為退休作準備，與丈夫財政獨立。要保持收入就要有份工，本身有去考專業試，但一直未成功，要勁花時間同精神上堂讀書操paper

有諗過辭工full time攻專業試，但不敢，冇收入期間要食老本又草唔到錢，亦不是一年半載就可以順利完成，故放在一旁，現在只有死草爛草，唔花大錢，刀仔鋸大樹，仲未做到充裕現金流收入，開始有點著急，人生可以如何規劃更好?

以現有的資產，可以怎樣調整月供股票及儲蓄策略，分配平穩增長股+潛力股+收息股等，以短時間滾存多五百萬以上資產？需要多少時間?

現有股票並保持每月月供HK$500:

中電控股 （00002） (1,941 @HK$68.199)

滙豐控股 （00005） (2,665 @HK$67.782)

香港交易所 （00388） (104 @HK$289.094)

騰訊控股 （00700） (34 @HK$391.788)

中國鐵塔 （00788） (21,313 @HK$1.078)

領展 （00823） (620 @HK$58.585)

中生製藥 （01177） (6,120 @HK$5.993)

比亞迪 （01211） (459 @HK$69.969)

金沙中國 （01928） (1,415 @HK$27.689)

盈富基金 （02800） (5,819 @HK$23.187)

請指教, 感謝。

龔成︰

當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時80後年紀去計，你整體組合偏保守。一般情況，我會建議用「平穏增長股」和「潛力股」作組合。

但我建議你要考慮翻以下一些因素，再作決定︰

1) 如果你未來2,3年就置業，而又需要到用股票套現幫補，建議你集中係「平穏增長股」和「收息股」就算，以免波動太大。

2) 專業資格方面，其實你要睇翻對自己事業成長有多大幫助，千奇唔好係因為見人有，你又想有。而是否全職去考試，我就不太建議。除非個資格好重要，而且好需要短期內拿到手。

3) 定期和iBond主要收息，增長力欠奉，建議投入優質股。但比重可以因應你風險承受力決定，畢竟佢地增長力弱，但風險都細，你要自己平衡。

4) 月供部份，我見你"每月可儲現金約HK$1萬"，所以月供建議增加至$8000，餘下$7000就儲起等大跌市機會，咁會平衡D。

5) 現時月供和持股都有質素，可以維持。未來時間，可以因應你自己想法和需要，再去配置股票。

若你長線增值，可用 「平穏增長股」和「潛力股」作組合。

若是為儲3年後置業資金，可用「平穏增長股」和「收息股」作組合。

6) 我當你現時組合值80萬，再加上定期和ibond 40萬，全投入 「平穏增長股」和「潛力股」增值。另外，每月都月供$15000去計。

我假設投資回報有10%（連股息再投資），5年後大約會增值至300萬。你可以以此作參考，去制定長線財務目標。

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