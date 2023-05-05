【今日優惠精選】台灣郵輪之旅第2位免船費 Dr. Kong母親節優惠兩件7折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 名勝世界郵輪：台灣郵輪之旅 第2位免船費

即日起至5月21日，名勝世界郵輪推出台灣郵輪之旅優惠，高雄兩晚遊第2位免船費，高雄及澎湖3晚遊第2位半價。



即場報名 享驚喜禮遇：

地點：MOKO 新世紀廣場 MTR中庭B

日期：5月20日-21日（星期六、日）

時間：上午11時至下午8時

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2. Dr. Kong：母親節限定 指定產品兩件7折

母親節將至，買一對舒適健康鞋做禮物也是不錯選擇，到Dr. Kong買指定產品2件或以上，即享7折優惠。

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3. 大生生活超市：9週年慶 第1激

大生生活超市9週年慶 ，即日起至5月15日，推出多種限時優惠，包括急凍去頭虎蝦買一送一、買大生瑤柱鮑魚送澳洲HARDYS紅酒和鮑汁螺片等。

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撰文：hket小編

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