【勞力士】金底黑圈Daytona　John Player Special估值逾千萬

蒐羅多款珍貴複雜功能時計，名家的悉心傑作，就要數蘇富比迎期的鐘錶拍賣會，包括三問報時、萬年曆腕錶等，並呈品相極佳的古董腕錶。當中全場之最，就有多款堪稱錶界之王，勞力士「Daytona」腕錶，素來備受一眾錶迷熱烈追捧，風靡全球。它的錶圈設測速計刻度，錶盤外形對稱，備三個小錶盤，基本樣式逾五十年來不變。



勞力士「Daytona」腕錶

不過，「Daytona」的錶盤設計千變萬化，從經典的單色系列發展至對比鮮明的「Paul Newman」款式，足見它魅力多元，歷久彌新。1988年，「Daytona」改為自動上鏈，由真力時El Primero機芯驅動；勞力士為這個新錶款作出了近200處改良，可謂巧思百出。以下一覽紐約拍賣會上登場的百達翡麗及勞力士精選腕錶︰

1.勞力士 Daytona 'John Player Special' 估值約525.7萬至1050萬港幣

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Reference 6241 ｜ A yellow gold chronograph wristwatch with bracelet ｜ Circa 1969 ｜ 勞力士 ｜ Daytona 'John Player Special' 型號6241 ｜ 黃金計時鏈帶腕錶，製作年份約1969

2.勞力士 Daytona 'Paul Newman' 估值約350萬至526萬港幣

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型號 6240 ｜ 帶錶鏈的精鋼計時腕錶｜

大約 1967 年 ｜ 勞力士 ｜ Daytona型號6240 ｜

精鋼計時鍊錶，製作年份約1967

估計 400,000 - 600,000 瑞士法郎

3.勞力士 Daytona 'Rainbow'， Reference 116598RBOW 估值約263萬至 438 萬港幣

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Circa 2012 ｜ 勞力士 ｜

Daytona 'Rainbow' 型號116598RBOW ｜

黃金、鑽石及彩色剛玉計時鏈帶腕錶 製作年份約2012

估計 300,000 - 500,000 瑞士法郎

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4. F. P. Journe Ruthenium Chronomètre à Résonance 'No. 1' ｜ 估值約175.2萬至350萬港幣

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帶動力儲存指示和鍍釕黃銅機芯的限量版鉑金雙時腕錶

估計 200,000 - 400,000 瑞士法郎

製作年份約2001 限量版鉛金兩地時間腕錶動能存顯示及鉑金機芯

5.勞力士 Daytona 'Paul Newman' 估值約131萬至219萬港幣

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Daytona 'Paul Newman' 型號6241

精鋼計時鍊錶，製作年份約1968

估計150,000 - 250,000 瑞士法郎

另外，珍貴手錶拍賣亦有富藝斯，5月24至25日《名錶薈萃：香港 XVI》於富藝斯亞洲總部舉行的拍賣，當中就有高達$300萬的名錶，即看詳情：

1.Rexhep Rexhepi「Chronomètre Contemporain」 估價： 1,600,000 - 3,000,000港元

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Rexhep Rexhepi「 Chronomètre Contemporain 」型號 RRCC01，限量版玫瑰金小三針腕錶，備黑色大明火彩繪琺瑯錶盤及專利歸零裝置，限量發行25枚，編號第20號，約2022年製，是第一款在錶盤上刻有「Rexhep Rexhepi」的時計。本次呈現的這枚玫瑰金版本拍品是限量發行25枚中的編號第20號，配件齊全。

估價 1,600,000 - 3,000,000港元

受到Philippe Dufour和Kari Voutilainen等鐘錶界鉅子高度評價，Rexhep Rexhepi成為了新一代年輕獨立製錶師的領軍人物，以其精湛工藝震撼業界。Rexhepi在14歲時展開他的鐘錶職業生涯，年少的他曾在百達翡麗擔任學徒，專注鑽研陀飛輪，之後轉到F.P. Journe從事製錶。立志要揚名立萬的他早以26歲之齡成立個人工作室，取名為Akrivia。2018年，Rexhepi推出首款「Chronomètre Contemporain」腕錶，反映其古今皆宜的美學，屢獲殊榮。

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2.百達翡麗型號 5016P 估價：3,000,000 - 6,000,000港元

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型號 5016P-018，鉑金三問萬年曆陀飛輪腕錶，約2010年製

估價： 3,000,000 - 6,000,000港元

百達翡麗型號5016產於1993至2011年間，曾被品牌視為具有最多複雜功能的時計。拍品結合製錶的三大複雜功能：三問、萬年曆和陀飛輪，更搭載了月相顯示和逆返日期。如此錶款據信在2011年停產前僅生產約200枚。本季拍賣呈現的這枚百達翡麗型號5016P-018品相上佳，配件齊全，實屬良品。

3.歐米茄「Speedmaster Apollo XI 1969」型號BA 估價： 550,000 - 1,000,000港元

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145.022，限量版黃金計時鏈帶腕錶，限量發行1014枚，編號第12號，約1969年製—原阿波羅12號宇航指揮官Charles “Pete” Conrad， Jr.珍藏

歐米茄「Speedmaster」型號145.022於1969年推出，當時美國太空總署終於實現了人類最偉大的成就之一：阿波羅11號成功登陸月球。這枚型號145.022的底蓋上註有編號第12號，以及刻有原藏家查爾斯·「皮特」·康拉德（Charles “Pete” Conrad， Jr.）的名字。

康拉德才華洋溢，既是美國太空總署宇航員，更是航空工程師、海事軍官、飛行員和試飛員等。作為阿波羅12號太空任務的指揮官，在1969年11月14至24日期間，成為第三位漫步月球的人。拍品有如時間膠囊，品相上乘，底蓋雕刻依然清晰可見。箇中美學充滿活力，使其成為拍賣史上最備受矚目的「Speedmaster」腕錶之一。

撰文︰HKET理財組

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