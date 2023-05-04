房屋供不應求 英國平均租金升至近1,200英鎊 按年升10%

英國房屋保險機構HomeLet發佈英國最新房屋租賃指數，顯示到2023年4月，英國新租戶平均月租為1,199英鎊，比3月上升1.3%，年漲幅9.9%。

英國各地平均租金變化

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大倫敦租金漲破2,000英鎊

HomeLet指，英國每個地區的租金都在逐月和逐年上漲。倫敦以外的全英各地平均月租為1,006英鎊，比12個月前高出9.3%。首都所在的大倫敦地區房租最貴，4月租金達2,003英鎊，月漲幅1.2%，年漲幅11%。蘇格蘭從去年同期的774英鎊上升到868英鎊，年漲幅、月漲幅均位列榜首，分別為12.1%、2.1%。月漲幅並列第一的還有東南部地區，平均月租金升至1,277英鎊，年漲幅則爲9.7%。另外，北愛爾蘭、威爾士租金年漲幅也都超過10%。

市場供不應求 漲勢將持續

HomeLet首席執行官Andy Halstead說，租金價格繼續全面上漲，出租房屋供不應求，租房報價通常高於要價，許多房東收到了多個報價。他認爲，房租上漲、生活成本高居不下，加上可支配收入減少，肯定導致更多租戶無法支付租金，房東要為此做好準備。 Halstead預測，出租房屋的供應量沒有顯示出突然增加的跡象，所以租金可能會繼續上升。租賃市場競爭激烈，租戶要租到合適的物業將非常困難。

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