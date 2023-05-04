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【旅遊保險】如行李箱損壞、離開機場前一定要做這件事！

博客 17:52 2023/05/04

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旅遊保險的其中一個主打項目，便是個人財物保障。它涵蓋旅程期間因搶劫、偷竊、意外而導致的個人物品遺失或損毀，包括手機、手提電腦和相機等。就這3款物品，10Life分析了市面上15款旅遊保險，發現保障差異顯著，其中更有5款產品不保手提電話，故此購買旅遊保險前，必須留意保單條款。

旅遊保險手機、手提電腦及相機各設獨立賠償上限
個人財物保障的最高賠償金額，受限於保單列明的「總賠償上限」。因此，總賠償上限越高，對消費者越有利。表1的15款產品中，總賠償上限最高的是安聯（25,000港元），最低的是美亞（10,000港元），兩者相差150%。

值得留意，旅遊保險通常就手機、手提電腦或相機，設立分項賠償上限，所以總賠償上限並不等於此3類物品的賠償上限。以AVO為例，其總賠償上限為20,000港元，但手機、手提電腦或相機的賠償上限則為各自2,000港元，即總賠償上限的10%。

表1：比較旅遊保險的個人財物保障（最高賠償金額，港元）
假設受保人為成年人、7天旅程、目的地為日本，並以產品中較高級別的計劃作比較

    點擊圖片放大

5款產品不保手機
手提電話已是生活必需品，但它畢竟體積細小，容易被偷或因意外跌爆Mon。不過，並非每一款旅遊保險均提供相關保障。如表1顯示，僅10款旅遊保險涵蓋手機項目，賠償金額最高的是安聯（5,000港元），而安盛、大新、保誠、中銀、美亞則不保手提電話。

手提電腦賠償金額差距高達400%
出差公幹通會都會攜帶手提電腦，以便處理公事。若然不幸在旅行途中遺失電腦或意外損毀，15款旅遊保險均提供手提電腦保障，最高的是忠意和蘇黎世（10,000港元），而最低的是AVO和安達（2,000港元），兩者差距高達400%。

相機賠償金額高達7,500元
出外旅遊觀光，少不免拍照為旅程留下珍貴回憶。於外地旅遊，如因意外地跌壞相機或者被盜竊，旅遊保險的個人財物保障，亦為相機提供保障。在15款產品中，賠償金額最高的是大新（7,500港元），而最低的是AVO和Starr（2,000港元），兩者相差275%。

個人財物損失  最好有當地警方報告
索償財物損失須符合保險公司指定要求，例如於遺失後24小時內，向當地警方報告，列明事發經過及損失的項目及總額，並且於索償時，提供由當地警方的書面報告。若沒有報告證明，或無法索償。

此外，於索償時，保單持有人還須提交遺失或損毀物件的收據（列明購買日期、價格、型號及類別等）。然而賠償金額並不等於購買物件時的價錢。在評估賠償金額時，保險公司或會扣除有關財物折舊和耗損的價值。

還有一點，旅遊保險不會賠償放置於公共場所而無人看管的財物，又或於沒有上鎖的車輛內遺失的財物。

行李箱損壞   離開機場前一定要做這件事！
旅遊保險的個人財物也保障行李箱損壞。以遭航空公司掉爛喼為例，保單持有人如發現行李箱損壞，須於離開機場前，向航空公司要求發出證明和索償。不過，根據保險的彌償（Indemnity）原則，保單持有人不能因索償損失而獲利。因此，只有當航空公司拒絕償賠，或賠償不足時，保單持有人才可向保險公司索償。

另外，在向保險公司索償時，保單持有人須提供交通機構發出的財物損失報告，並且提交損毀財物的圖片、購買行李箱的單據。

【文章來源：10Life；原題：【旅遊保險手機/電腦/相機保障】比較15款熱門旅遊保險個人財物保障（附Claim錢攻略）

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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