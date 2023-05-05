Tom Ford離開個人品牌　接手人曝光力推美容系列

相信大家對Tom Ford這位時裝設不會感到陌生，當年市場上幾乎無人問津的Gucci，就是因為他而得到重生，及後與集團不歡而散後成立個人品牌，雖然風頭不及當年勇，但單是品牌旗下的美容系列就已經令他成為時裝界的富豪。

▲ Tom Ford正式宣布離開由自己一手創立的同名品牌。（圖片tomford ig）

▲ 接手品牌的人是Peter Hawkings，他是自Tom Ford在Gucci年代己經當上助手的設計師，25年來合作無間。（圖片品牌提供）

▲ 叫Estee Lauder看中Tom Ford進行28億美元的收購，最大的原因應該是覺得Tom Ford Beauty系列大有可為，而最近孔劉更當上品牌美粧系列的代言人。（圖片品牌提供）

去年年尾他以28億美元高價將品牌出售給美粧界龍頭集團Estee Lauder，消息震驚全球，相信能叫集團看中，最大的原因並不是有心染指時裝業，而是Tom Ford Beauty系列可以說是擁有最有叫座力的時裝品牌，就算花上數十億美元收歸旗下都有望不日回本，而且更可賺過盤滿缽滿，所以今次突然宣布離開，心水清的人實在不會感到意外呢。

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▲ 劉俊謙在金像獎穿上Tom Ford的綠色絲絨西裝。（圖片品牌提供）

至於Tom Ford時裝系列由誰人接手？此人的名字叫Peter Hawkings，是自1998年開始已經在Gucci當上Tom Ford得力助手的人，直到Tom Ford自立門戶，Peter仍然跟隨左右成為品牌男裝、配飾和眼鏡的設計總監，及後更晉升為副總裁。他與Tom Ford共事25年，自然成為最佳的繼承人。

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而不少人認為Tom Ford未來的發展應該會再次執導，畢竟他曾經於2009年執導《單身男人》（A Single Man）而令Colin Firth獲得奧斯卡最佳男主角。但另一說法是他會專心照顧由代母所生的兒子（他在訪問中曾說過如果有了小孩，會一直讓他遠離鎂光燈的焦點），相信很快便會有結果公布。

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