末代皇帝溥儀腕錶、估值逾$2500萬 ! 為何落入俄國人手中？ 拍賣行花3年考證出處

最新的名錶拍賣再次成為收藏界焦點，清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的腕錶，即將於5月底的富藝斯拍賣亮相，單是一隻手錶已預估過2500萬元，溥儀系列拍品價錢由十萬至高達數千萬不等，即看更多詳情︰

1.清朝末代皇帝溥儀曾珍藏之百達翡麗型號96「Quantieme Lune」 估價：逾2,500萬港元

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估價：逾2,500萬港元/300萬美元

百達翡麗型號96「Quantieme Lune」本屬無價天寶，已知的同型號作品僅有八枚，其中擁有相同配置的僅得三枚。而富藝斯所呈獻的這枚，其價值因背後重要的歷史傳奇而更顯珍貴。

生前贈予翻譯俄語翻譯

溥儀是清朝最後一位皇帝，出生於1906年的，在三歲按慈禧太后懿旨，按年號宣統登基。1945年日本宣布無條件投降、二戰結束後，溥儀在逃亡時被蘇聯紅軍俘虜，先後曾經送入赤塔和伯力兩個收容所。溥儀於1945至1950年被拘禁在蘇聯期間，格爾基．別兒面濶夫（Georgy Permyakov）擔任其翻譯，兩人因此建立深厚情誼。溥儀與其他戰犯被引渡返回國內前，就將這隻曾佩戴的百達翡麗珍罕腕錶，送予翻譯，是據溥儀侄子毓嵒的回憶錄所述。

花費三年時間考證出處

富藝斯花費三年時間考證這枚腕錶及其他遺珍的出處來源，研究的過程分為科學鑑定、文學鐵證，以及目擊者的憶述，透過精密科學及歷史調查，均確認了手錶和相關遺珍的來源有緒。解開了錶盤品相的謎團，這枚腕錶可謂是當代最具傳奇色彩的古董百達翡麗之一。

除了百達翡麗腕錶以外，其他遺珍將會分為10件拍品上拍，詳情如下：

溥儀親筆題字賦詩的紅扇估價：逾10萬港元/1.2萬美元

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由溥儀親筆題字賦詩、並在東京贈予其俄語翻譯的紅色紙扇將作為一件拍品呈現，估價逾10萬港元

溥儀在蘇聯被囚五年間寫下的日常雜記的筆記本，以及一本皮質封面的孔子《論語》將合為一件拍品呈現，估價逾20萬港元

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15幅由溥儀內弟郭布羅．潤麒繪製，溥儀親筆題字的水墨畫，勾勒中國文化的不同風貌和鄉村風情，將會分為八件拍品呈現

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5月底於富藝斯拍賣亮相

富藝斯鐘錶將於位在香港西九文化區亞洲新總部所舉行的首場香港鐘錶拍賣的亮點拍品。於5月23日晚上七時舉行的《御藏百達翡麗專場》，呈獻愛新覺羅·溥儀的傳奇遺珍，由百達翡麗型號96「Quantieme Lune」領銜，估價逾2,500萬港元/ 300萬美元。

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