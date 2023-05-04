看見甚麼都想買？降低物慾6大終極法則 ─ 自填心理圖、拆解購物心癮

有人說水為財，是因為花錢就像流水一樣容易，即使立下開支計畫，也一樣無阻金錢從手中流走嗎？被減價、情緒主導的衝動購物經常發生，是控制不住的物慾的表現，但也不用為此灰心，從生活層面、心理層面出發的解決辦法，於日常生活開始做些改變，就可看見前所未有的進步。即看降低物慾的6大方法︰

1.減少追蹤引起購物衝動的媒體

減少追蹤品牌或店家的宣傳媒體，可降低自己看見新品的機會。對KOL而言，推出商品合作文章，是工作的一環。當見到好看的商品試用照、各種心得分享，加上行銷技巧，免運費、折扣、絕版斷貨等沒完沒了的消息，會容更易忍不住手衝動買入，令人看上了原先想都沒想過要買的東西，最終把沒有想要的東西當作需要。

因此，在自己還無法磨鍊堅定不亂購物的心志之前，先向魔鬼說再見是最好的做法。取消追蹤可能讓你衝動購物的對象，連同常賣廣告的名人也不要再關注或隱藏其動態，更有助把注意力轉放在更值得關心的人和事物上面。

2.制定願望清單及預算

當一個人物慾太高而不受控時，如果一直阻止禁止購買的行為，就像是減肥時一直餓肚子都不准吃東西，最後只會到忍無可忍暴飲暴食。同樣地，過份地阻止消費，亦可能會換來報復性消費，最後爆買一場得不償失。與其極端戒買，不如練習設下預算、制定慾望清單，來控制自己原本隨心所欲消費習慣。例如對於一些未擁有、而有需要的夏季服飾，可以這樣列出費用預算︰

防UV運動外套 預算$180元內

牛仔褲 預算$150元內

帽子 預算$100元內

不需要太精確的估算，或任何精美的表格，只需要上述方式列出，自己逛街時就會知道該買的東西、不該買的東西，把注意力放在制定好的目標價格商品，能有效減少衝動購物，提醒自己放下不合價錢、及目標範圍外的商品，把錢花在正確地方。

3.購物車3日刪除法 如下單即時付清

網路購物非常方便的服務，貨到付款的便利，令人買完物品送到家中才產生後悔的情緒。網路購物時，先要分清是「需要」還是「想要」。想要的東西，放進購物車裡超過3天，再回來時發現已經忘記了有這樣東西，就果斷刪除吧。若真的決定結帳，盡量用銀行轉帳等方法付款，即時付清購物費用，減少先享受後付錢的機會，同時讓花錢更有真實感。透過購物車3日刪除法、以及複雜化付款過程，能有效降低物慾還有衝動購物的機會。

4.換季大掃除、減少無謂產品

你有否發現衣櫃中有多件相同的款式，例如白色短袖T恤，因為一時找不到又買了新的，結果買完一件又一件？混亂的衣櫃擺位，令人無法看清自己有的衣服、結果一再花錢，買入已有的服飾，令人永遠搞不清真正值得添置的衣服。

與其一換季就買新衣，不如養成每半年大掃除一次、只留下過去6個月有在使用的東西，整理出不同季節的用品，這樣的習慣能避免重複購物之外，更能按季檢討及回顧自己是否有浪費、買了沒用東西的情形發生，告誡自己不可再買同樣東西。此外，盡量保持桌面整潔，減少公仔、裝飾頖別的多餘產品，只入手有真正用途的辦公用品，亦有助減少煩惱。

5.買東西前問自己兩條問題

買東西前問自己有關快樂上的問題，有助我們了解購物能帶來的滿足程度，看待物品與自身快樂的關係。問題一︰買入這個物品的快樂長久嗎？一星期後我會因擁有這樣東西就感到快樂嗎？一個月呢？問題二︰買入的物品能為我生活帶來進步嗎？

透過這樣有如「靈魂敲問」的問答，才能有系統地釐清「該不該買」的問題，而不是還原基本步，去問朋友的意見，或單從性價比做判斷考慮買不買。當其中以上問題的答案出現「否」，就應該將物品放回原位或是刪除。

6.運用心理地圖：看待物質與我的關係

同理心地圖（Empathy Map）是設計師在規劃產品時，為設入用戶使用角度而用的一套分析手法，藉此找出客人真正的需求。運用同樣的脈絡，在不同情境例如購物上，亦能夠找到背後真正的原因，分為感官和心理多個方向，拆解出實際上的行為與內在心態的影響，才能有效調整及改善問題困擾，如下圖所示，拿出A4紙划分6大格子，分項填寫表格︰

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填寫表格時的順序：先完成最上層的4大項目，按實際狀況填寫。最後完成下方兩格。在填寫「想要獲得什麼」的題目時會是最困難，建議從「腦」的回答內容中，深入思考為什麼會這樣想，可參考上圖填寫例子，寫出更詳細想法，也可試著找朋友一起討論，問大家以上問題，有助加強反思。

購物與財富管理息息相關，控制好自己的物慾，是理財的重要關鍵，從日常生活做起，透過以上降低物慾的6大方法，釐清自己想不斷購物的真正原因，才能治標又治本地正確面對反覆出現的購物慾望。

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