【4.15厘高息】Apple Card儲蓄帳戶、4日吸存近10億美元 首周新開賬戶逾24萬

兩名知情人士向《福布斯》透露，蘋果公司4月中旬新發佈的Apple Card高息儲蓄帳戶，在推出當天就吸引了近4億美元存款，首四日存款總額高達9.9億美元。

首周新開賬戶約24萬個

該儲蓄賬戶沒有費用、最低存款或餘額要求，年回報率高達4.15厘，加上iPhone的普及，可能是開戶的主要推動力；相較之下，美國銀行平均年回報率不到0.5厘。一位消息人士告訴《福布斯》，到發佈周結束時，Apple Card新開賬戶已達約24萬個。

回報率高於傳統銀行

Apple Card是通過與美國高盛銀行合作提供服務，而高盛旗下Marcus平台的高息儲蓄帳戶回報率為3.9厘，明顯低於Apple產品。

支付公司Crone Consulting創始人Richard Crone表示，銀行對美聯儲加息迅速做出反應，提高了樓按和汽車貸款利率，但傳統銀行儲蓄賬戶的存款利率卻沒有增加。資金流向大額存單、貨幣市場基金和蘋果等金融科技公司。

蘋果趁銀行危機加入金融競爭

第一共和國銀行倒閉等一連串銀行破產事件之後，蘋果的儲蓄賬户正在進入金融機構之間的激烈競爭，以吸引和保留存款。高盛也正通過利用蘋果20億iPhone用戶迅速吸引消費者資金。

《福布斯》稱，在美聯儲大規模加息後，許多傳統地區性銀行都在努力維持淨息差，因此很少有銀行能達到蘋果4.15厘的FDIC保險儲蓄賬戶利率。而許多數字銀行一直在提供更高回報率，如達拉斯Texas Capital Bank旗下的Bask Bank有儲蓄賬戶年利率4.75厘。

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