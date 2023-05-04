五窮月真的窮？ 一月效應真的靈驗？用數據看是「傳統智慧」抑或迷信？

市場中流傳不少傳統智慧，用以輔助分析大市趨勢，這些季節性規則主要根據以往每年股市表現的共性，總結而得出。例如，「五窮六絕七翻身」、「1月效應」及「聖誕鐘，買滙豐」。這些傳統智慧，成為多年來投資者決策的重要參考，但近年來市況動蕩，它們是否仍能在市場中應驗？

傳統智慧1：五窮六絕七翻身

踏入五月，美股有「Sell in May」，港股有「五窮六絕七翻身」的説法，表示股市在5月會傾向下行，6月亦會持續低迷、成交淡靜，直至7月才有機會反彈回升，為避免隨後在跌市中損失，是時候沽貨離場，這種季節性規則現時是否仍然奏效？



疫情後走勢出現變化

根據恒生指數公司數據，過去10年（2013年至2022年），恒指在5月平均回報為-1.1%，表現在12個月份中排行第9位，與「五月沽貨離場」説法相符。但投資者需留意，恒指在這10年期間，5月升跌比例是6升4跌，反而是上升次數較多。而在這10年期間，新冠疫情是數十年來少有的重大事件之一，對投資者行為及市場的衝擊都較大，所以市場在疫前疫後的變化值得關注。



引述恒生指數公司統計顯示，2013年至2019年，恒指大致與「五窮六絕七翻身」的走勢相符，5月（排第十位）和6月（排第十一位）的平均跌幅分別是1%及1.4%，其後在7月迎來反彈，平均升幅是1.9%。但自2020年疫情以來，這個季節性走勢並沒有出現，2020年至2022年間，6月成為表現第三佳的月份，7月反而表現第二差。

恒指過去10年的平均月度表現

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傳統智慧2: 1月效應

「1月效應」是指，1月份的股市走勢可以決定全年股市的表現，即如果1月股市上升，全年股市都會升，1月股市跌，全年股市都會跌。

「1月效應」真的每年都能應驗？其實不一定。通過查看過去10年（2013年至2022年）的恒指表現，符合1月效應的只有4年，分別是2013年、2017年、2019年和2020年，前三年都是如同「1月效應」所述，1月股市上升，全年都呈升勢，而2020年相反，1月份股市低迷下跌，全年股市也同樣呈跌勢，但也符合「1月效應」所描述的表現。另外，其他剩餘6年皆不符合1月效應的説法。

傳統智慧3: 聖誕鐘 買滙豐

「聖誕鐘，買滙豐」是指傳統上在每年聖誕節前後（即12月尾至1月初）買入滙豐控股的股票，其股價或會有較好的投資回報。

同樣通過查看2013年至2022年，每年聖誕節前後滙豐的表現發現，股價呈升勢的有6年，也算準確。但其中完全升的只有3年，分別是2013年、2014年和2021年，其餘3年中，雖然在聖誕節前後股市上升日數佔多數，但仍有下跌的波動。



總而言之，雖然某些年份股市走勢與傳統規律相符，但股市投資亦受到其他多種不同因素左右，投資者在做出投資決策前應綜合各方因素，在關注大市走勢及政策變化同時，也要留意目標企業的情況。

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