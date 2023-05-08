【加密市場一周】韓國起訴Terra創始人、Binance Japan 6月啟動

上周，加密貨幣市場交易量跌至346億美元。比特幣於周三報28,678 美元，一周上升1.3%。以太幣一周上升0.2%，周一報$1,870美元。

韓國起訴Terra聯合創始人

首爾南區檢察官辦公室指控Daniel Shin，他與Do Kwon共同創立了加密貨幣TerraUSD。 檢察官辦公室指，Daniel Shin與其他7位被控人通過在Terraform Labs Pte.Ltd.崩盤前出售其加密貨幣獲得了至少4629億韓元，相當於約3.46億美元的利潤。 Shin據稱直接參與了Terraform Labs的活動，被指控欺詐和違反有關電子金融交易和集資的資本市場法律和法規。

Binance Japan 6月啟動

2022年11月，全球最大的加密貨幣交易所Binance收購了受監管的加密貨幣交易所Sakura Exchange BitCoin(SEBC)。SEBC上的現有服務將於5月31日終止，而「Binance Japan」下的新服務將於2023年6月後推出。日本對加密貨幣交易所有很高的監管標準。 它需要分格客戶和交易所資產。 日本金融當局此前曾發出警告，稱幣安未經許可在該國開展業務。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,281點，一周上升0.2%；信昇比特幣指數報6,927點，一周上升1.3%；信昇以太幣指數報16,073 點，一周上升0.2%; 信昇加密穩定幣報1000.05點。信昇比特幣現價指數報28,678點，一周上升1.3%；信昇以太幣現價指數報1,870點，一周上升0.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6,281 +0.2% (+11) 信昇比特幣指數 6927 +1.3% (+90) 信昇以太幣指數 16073 +0.2% (+37) 信昇加密穩定幣指數 1000.05 +0.01098% (+0.10983) *截至2023年5月3日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

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