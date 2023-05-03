【報稅2023】綠色炸彈來襲　報稅前應注意的5大事項

踏入5月，又來到報稅的季節。稅務局昨天（2日）已發出約240萬份報稅表，填寫實體表格的納稅人，須於一個月內遞交報稅表；如果利用「稅務易」平台的報稅，就可以自動延長1個月，即由報稅表發出日期起2個月內報稅就可以。本網整合5大報稅應注意事項，各位讀者在著手填寫之前，可以閱讀此文，了解相關細節。

1. 誰要報稅？

因應每位打工仔均有$132,0000的基本免稅額，意味只要你在今個課稅年度（即2023年4月1日至2024年3月31日）的年薪超過$132,0000（平均月薪超過$11,000）就有可能要交稅。

即使你沒有收入、收入低於免稅額水平、或者計及扣稅項目後不用交稅，你也需要報稅。只要你收到報稅表，便要在限期內填妥並交回文件。同時，無論你是全職、兼職或是炒散，以銀行過數或是現金出糧，所以應課稅收入（例如薪金、工資、佣金、津貼同花紅等）都需要如實申報。

2. 如何計算薪俸稅？

現行有2種計算薪俸稅的方法，將以較低者為準：

1. 應課税入息實 額 = 入 息 – 扣除總額 – 免税總額

2. 入息淨額 = 入息 – 扣除總額

你也可以利用稅局提供的簡單税款計算機，按照2023/24年度的税率表，幫助計算自己需要繳交的金額。

3. 有甚麼免稅／扣稅項目？

上述的基本免税額以外，現行還有多個免稅或扣稅的項目，主要包括已婚人士免税額（$264,000）、子女免税額（$130,000，每名計算）、供養父母／祖父母／外祖父母（免税額因個人情況不同而異，最高為$50,000）等等，更多詳情可參照政府網站。

扣稅項目則包括個人進修開支（$100,000）、長者住宿照顧開支（$100,000）、居所貸款利息（$100,000）、住宅租金扣除（$100,000）、強積金強制性供款（$18,000）、認可慈善捐款及「扣稅三寶」合資格延期年金、自願醫保和強積金自願性供款。

4. 夫婦應該分別單獨報稅，或是合併報稅較好？

不用糾結，無論選擇「分開評稅」或是「合併評稅」，只要你們各自填妥報稅表，稅局將會自動為夫婦納稅人計算更有利的報稅方法。

理論上，如果夫婦其中一方的入息，少於對方應該享有的「免稅額」，「合併評稅」應該較為著數；假設你的配偶沒有無應課薪俸稅入息，則可以選擇「分開評稅」，那麼你就可以獲取「已婚人士免稅額」。

另外要留意，子女免稅額不能夠由夫婦平分或自由分配。如果你們育有多於一名子女，只可以由其中一方申索所有子女的免稅額。一般來說，賺取較高入息的一方，或是非按照標準税率評税的一方，申請「子女免税額」會較為有利。

5. 報稅、交稅時間表

2023年 2024年 5月至6月：陸續收到報稅表 6月至7月：交回已填妥之報稅表 10月：陸續收到交稅通知書 1月：繳交第一期稅款 4月：繳交第二期稅款

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