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家中經濟條件最好 補貼家庭支出永無止境？ 7大拆解方法

個人增值 16:55 2023/05/03

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許多人仍然背負著比自己的兄弟姐妹過得更好的負擔。家人潛在的期望，就是能夠分享到收入和財富，即使努力賺錢的人對自己的錢，有著真正有價值的計劃，但為供養父母和照顧他們的需要，包括醫療費用等，常由較富裕的兄弟姐妹承擔。這些大大小小的開支，許多人對此也不吝嗇，但面對無窮無盡的需求清單，能夠如何應對？ 富裕的兄弟姐妹怎麼做，才能讓他們的財務保持在個人和自主控制之下？ 來自家庭觀念極重的印度，當地投資教育與學習中心主席Uma Shashikant作為當地成功婦女，在專欄分享7大方法拆解︰

1.不要讓家人有著不切實際的期望

首先，不要讓家人有著不切實際的期望。不用對家人詳細說明任何關於自己有多少錢的事，或展現自己的經濟狀況，這不是讓人裝窮，只是要小心處理給別人的財務觀感，如果平日過得非常充裕或炫富揮霍，或十分豪爽有求必應，反而會變得好像有著無限的金錢可供家人之用，令家人對自己的財力有過高的期望，因此有時要懂得收歛。雖然對著家人而不是外人，不必對大家裝腔勢利，不過還是要留意同情心有沒有被家人過份濫用。

2.控制給予和花費的數字

第二點是要控制給予和花費的數字，不披露個人收入會更容易做到這一點。除了配偶之外，其他人不需要知道你的收入。舉例，如果有人在親戚的婚禮上贈送 $5,0000的金器，可能算是很多，而且比別人給還要高。但是，如果親戚知道原來這個人做生意每年賺 250 萬美元，月入已過港元百萬，相對而言，似乎又太少了。因此，在個人金錢的事上，應保持低調及省略當中的金額，給家用或補貼的數量亦要有所限制，才不會任由家人把自己的錢財都當作可用開銷。

3.注意借錢的風險

富裕的兄弟姐妹，通常是借錢的目標之一。借錢的人可能不是直屬親屬，但又會覺得對於那些收入如此高、而且顯然如此富有的親戚來說，這筆錢有多大？即使借出，這些家人之間的貸款可以說是永遠不會優先償還。並不是說家人是壞人，只是他們認為這不會削弱家人的財富。因此即使是必要時借出，也要保持付出的金錢是在可以負擔的水平，不要讓借錢影響到自己基礎的財務狀況。 

4.學會把握時間的藝術

當有家人親戚提出需要錢、買一些不太急需物品，或者希望有人為家中預期的大筆費用付款時，不要立即回應，最多只說會考慮的。因為很多時候，這些請求都是「小試牛刀」，如果沒有迅速得到所需的回應，至少會令他們退縮，有時採取不積極的態度，拖延術也是一個好辦法，因為每個人的金錢觀並不一樣，亦毋需急於為不贊成的事情找數。

5.區分必要或無理的要求

面對親人遇上醫療緊急情況的重要支出、弟弟妹妹的教育費等，會激發你對家庭的責任感和慷慨感，為這些開支負責是合理的做法。但是有足夠多的例子表明，大家庭依靠一兩個富裕的兄弟姐妹生活，更是過著奢侈的生活方式，白白浪費著兄弟姐妹養家糊口的錢。因此情願讓家人量入為出，也不要資助任何你認為不值得你花錢的東西。

6.不要試圖用金錢購買愛、尊重和權力

作為金錢的提供者，人們可能會對其付出虛假的尊重、關心、讚美和重視，在花費和浪費大量金錢後，甚至以為花錢是對身邊人好的唯一方法。付出的人會有一種誤以為受到重視的感覺，但這絕不是健康的關係。為了面子，因為與自己無相干的事情增加開支，亦是不明智的做法， 除非決定把錢送給家人，否則都不要為他人建立業務和資產，買樓或開公司，因為即使是由自己擁有的財富，一但交給他人，就會無法控制生意的運營方式、或資產的使用方式，

7.幫助與否 應由心出發

讓真正的慷慨、關心、關心和愛，來決定願意為兄弟姐妹和大家庭做什麼。放下規則和形式、責任和聲名的負擔，由純粹真實的想法，驅使你為家人付出，是唯一令人不再感到厭惡的做法。誠實地表達自己的感受很難，但並非不可能，每個人都有機會獲得尊重、自豪和滿足於本來自己的身份，而不是依靠金錢的勢力。如果有能力，每個人都可以繼續關心、培養和支持家庭經濟較弱小的一方，建立有愛的關係，並且不太可能會反感。但如果過後的感受只是遭到背叛的苦澀，付出又有什麼意義呢？

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