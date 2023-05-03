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從銀行角度看負資產 還款紀律比個案宗數更重要

博客 14:04 2023/05/03

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金管局剛公佈2023年首季的負資產統計，因今年樓價回升，負資產的數字較前季大減。有趣的是，本地整體銀行樓按債仔的還款紀錄堪稱全球最佳，而其中負資產借款人的表現，又比整體數字略佳。

受惠於首季樓價回升，負資產住宅按揭貸款宗數由2022年第4季末的12,164宗，減少至2023年第1季末的6,379宗。不少人看負資產現象，主要由借款人角度出發，評估負資產出現時，對借款人有什麼影響。宏觀一點的，會留意負資產的整體數目，再仔細一點的，會看資不抵債的程度。但較罕有由貸款機構角度出發，評估負資產現象。

銀行更關心還款紀律

負資產的整體數目、個別按揭貸款資不抵債的程度等等當然重要，但由貸款人的角度看，可能更關心借款人的還款紀律。畢竟樓價有升有跌，一時半刻在統計上出現一定數字的負資產，並不會令貸款機構出現損失。只有在樓價下跌，物業估值低於未償還本金餘額，而且借款人違約、不再還款時，貸款機構才可能出現損失。

即使樓按的抵價物業，估值大大低於未償還金額，只要借款人準時還款，銀行可收回的本金、利息，便跟物業不是負資產時，一模一樣。

港人拖欠率低

香港借款人的還款紀律一向良好，近二十多年來，按揭拖欠90日以上的比率，長期維持在0.1%以下，最差的紀錄為2001年4月的1.43%，最新數字為0.06%，而最新一季負資產按揭的90日以上拖欠比率為0.04%，略佳於整體銀行樓按表現。對比一下，美國最新90日以上按揭拖欠比率為1.2%，近幾年的高位是2020年8月，一度觸及4.3%。

極低的拖欠比率，原因可能在於華人「有土斯有財」的文化，也可能是近年銀行批核的按揭，都要通過壓力測試，借款人的償付能力有一定保障。而去年樓價雖然受疫情影響，下跌約15%，但同期失業率也持續下跌，最新只有3.1%，接近全民就業，個別借款人即使失業，也不難在短期內重回就業市場，樓按拖欠比率自然可保持極低水平。

樓按仍屬低風險

展望未來，在經濟復常後，即使樓價可能因為種種原因而升升跌跌，但在就業市場穩定的情況下，樓按拖欠比率、嚴重拖欠之後引起的壞帳率，預料都不會大幅偏離現時水平。在貸款機構眼中，樓按仍是標準的低風險業務。

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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

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