移民大增 加拿大平均租金升穿2000加元 新租戶平均升29%

加拿大按揭及房屋公司（CMHC）的最新預測顯示，買不起樓的人轉而爭奪有限的出租屋供應，未來3年加拿大房租預計將持續上升。

CMHC於4月末發表的2023~2025樓市展望警告稱，加拿大房屋租賃市場狀況「預計將進一步收緊」，多倫多、溫哥華和蒙特利爾等主要市場的租金將上升。

報告指，現有的租房供應量已經很低，在加拿大移民人數不斷增長的情況下，對這些單位的競爭只會愈發激烈。

多倫多單臥室平均月租升22%

rentals.ca的數據顯示，加拿大3月的平均租金逾2,000加元，比去年同月上漲10.8%。以單臥室公寓租金爲例，溫哥華居於榜首，平均月租達2,743加元，年漲幅17.3%；多倫多位列全加第二，平均月租2,506加元，年漲幅22.2%；渥太華平均月租為1,920加元，年漲幅13.8%。

CMHC首席經濟學家Bob Dugan向加拿大環球新聞（Global News）表示，在多倫多等市場，當房屋租給下一任租客時，供應短缺問題尤為明顯。他說，去年，多倫多出租單位新租戶被收取的平均租金，比之前租戶的租金增加了29%；而續租原單位的租戶，平均租金同比漲幅約為2%。Dugan認爲，這是因爲供應不足；若想恢復可負擔性，需改善購房和租房市場的供應量。

房價將觸底反彈

同時，在成為業主的道路上，加拿大租房者步履艱難。雖然過去一年房價下跌降低了一些進入樓市的門檻，但利率上升使按揭申請和買樓變得更加困難。

Dugan稱，CMHC預計，在大多數加拿大城市，房地產市場調整接近尾聲，房價將在今年年中之前觸底，而多倫多和温哥華等市場已看到銷售和價格回升的勢頭。雖然今年房價預計將低於去年，但預計未來幾年房價將上漲。

移民湧入、房屋供不應求

房屋買賣市場供不應求，預計將成為推高租金的關鍵因素。Dugan將房地產市場的壓力比作擠壓氣球：當收緊氣球的一端時，壓力只會擴散到另一端；在這種情況下，隨著越來越多潛在買家買不起樓，租賃市場的需求就會增加。

他總結說，問題在於，那些買不起房的人可以繼續租房，而租房者在無力支付租金時卻無處可去。

CMHC預測，未來3年內，每年將有48萬名移⺠抵達加拿⼤，創歷史新高。Dugan表示，加拿大經濟復甦和大量移民湧入，將增加2024年、2025年的住房需求。如果沒有一個現實的購房渠道，更多加拿大人將與新移民和尋找臨時住所的外國留學生一起爭奪同樣的租賃單位。

報告指，房屋可負擔性的挑戰將推動租房需求：「在供應有限的情況下，更大的租賃需求將加劇本已緊張的市場條件，令租金更高。」

新房開工率低

CMHC還預計，2023年新房建設的速度將放緩，到2025年前都不會回升到疫情期間的高點。它表示，到2030年，加拿大將需額外建造350萬套住房，以填補供應缺口、恢復住房市場的可負擔性；然而，未來2年的房屋開工率預計將低於最初預測。

建築商更高的建築和借貸成本，加上勞動力資源緊張等因素，正在限制開發商建造新房的速度。Dugan表示，在加拿大租房和買房市場的可負擔性被拉到新極限時，房屋建設的放緩令人震驚。他認爲，新建350萬套住房的責任不僅落在聯邦政府身上，也落在私營部門和各省市身上，要找到創新的方法來鼓勵建造新房和充分利用現有單位。

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