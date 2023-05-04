BoC Pay全線城巴／新巴半價優惠 AlipayHK惠康掃碼領$20券

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.BoC Pay：全線城巴/新巴 車費半價優惠

現在全線城巴/新巴都可以用「乘車碼」，即日起至5月31日，綁定中銀銀聯雙幣信用卡，使用「乘車碼」搭車，即可享半價乘車優惠。另外，由即日起至12月31日，使用「乘車碼」車費額外可享5倍積分回贈。

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2. AlipayHK：惠康超市 掃碼領券 20元優惠券

即日至5月31日期間，嚟惠康專享獨家優惠3重賞：

獎賞1：惠康獨家賞20元優惠券

AlipayHK用戶透過AlipayHK 應用程式掃描指定宣傳物料之二維碼，即可於AlipayHK應用程式内惠康品牌Channel領取價值15元優惠券。惠康購物滿200元，即可享惠康獨家賞20元優惠券，掃碼領券即減15元，下次到店消費滿50元，再減5元。

獎賞2：買滿30元即減3元消費禮券

上AlipayHK應用程式關注惠康品牌Channel， 即可領取買滿30元即減3元的消費禮券。

獎賞3：惠康專賞50元電子現金券迎新獎賞

新登記成為AlipayHK用戶，送惠康專屬50元迎新獎賞。

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3.日本城：精選貨品 任選3件100元

百物騰貴，日本城搜羅至荀好貨，多款生活用品任選100元/3件，包括小家電、小型傢俬、廚房用品、儲物收納用品、家居布藝 、寢室用品、個人護理用品、清潔用品、數碼配件等。

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撰文：hket小編

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