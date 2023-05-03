【ETF學堂】6隻熱門美股ETF　低入場費、3.7厘息、近3年升逾4成

市場高息產品眾多，如果散戶既想收到穩定利息，又想得到增長、升值的潛力，除了入手高息股，投資一藍子股票的交易所買賣基金（ETF）也是一個好選擇。在港股市場以外，美股ETF產品的選擇更多。本網整合6隻熱門的美股ETF，這些ETF的股息率不算很高、普遍為2%，不過它們所追蹤的指數均與高息股有關，理論上指數和相關的ETF產品，也有穩健的上行空間。

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1. SPDR標普高股利ETF（美：SDY）

追蹤指數：標普高收益紅利貴族指數（S&P High Yield Dividend Aristocrats index），即一系列至少連續25年增派股息的公司的表現

部分成份股：3M（美：MMM）、科技巨頭IBM（美：IBM）、富蘭克林資源（美：BEN）等等

2. Schwab美國紅利股ETF（美：SCHD）

追蹤指數：道瓊斯國際紅利100指數（Dow Jones U.S. Dividend 100 Index），包括全球首100家非美國公司的高息股表現

部分成份股：意大利國家電力公司（Enel SpA）、跨國消費品公司聯合利華（Unilever）、德國郵政（Deutsche Post AG）、任天堂（Nintendo）等等

3. Vanguard股利增值ETF（美：VIG）

追蹤指數：標普美國紅利增長指數（S&P U.S. Dividend Growers Index），衡量至少連續10年遵循每年持續增加紅利政策的美國公司的表現

部分成份股：微軟（美：MSFT）、蘋果公司（美：AAPL）、埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 等等

4. Vanguard債券指數ETF（美：BND）

追蹤指數：Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index，衡量美國各種公共、投資級、應稅、固定收益證券的表現，包括政府、公司和國際美元計價債券等等

5. Vanguard高股利收益ETF（美：VYM）

追蹤指數：FTSE High Dividend Yield Index

部分成份股：埃克森美孚、強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）、摩根大通（美：JPM）等等

6. ProShares標普500股利貴族ETF（美：NOBL）

追蹤指數：標普500紅利貴族指數（S&P 500 Dividend Aristocrats Index），即是在標指成份股當中，篩選至少連續25年每年增加每股股息總額的公司

部分成份股：West Pharmaceutical Services（美：WST）、固安捷（W. W. Grainger，美：GWW）、高樂氏（美：CLX）等等

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