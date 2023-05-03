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買完即後悔？ 盤點6大最易中招商品類別

個人增值 08:30 2023/05/03

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相信每個人家裡都有一些「吸塵」的物品，有些是買回來發現不適合，有些只是因為當時太衝動。大家買過最後悔的商品是什麽？以下將盤點6大類別，檢視是否與自己的消費習慣重叠。如果有過半數商品都中招，並且平日很難存到錢，就要注意調整自己的習慣和做好規劃。

1.網購商品 
網購最大的弊端是見不到實物，消費者經常會被精美的商品圖片和華麗的商品描述詞藻吸引，買了一堆「貨不對板」的物品。例如，網購服飾，在收貨之前都摸不到面料和做工，也看不到款式，更無法上身對比判斷是否適合自己，更容易買到質量差或者不適合自己的商品，因此很容易令人後悔。

2.不適合的家具
當重新裝修或自己外出租屋時，通常都要自己買家俬，但經常可能因為對整個空間尺寸和風格的考慮不周，買下的家俬容易後悔並閑置。例如，提前購買一張舒服的電動伸縮梳化，但沒有在梳化的前後預留足夠的位置。另外，如果沒有預先設想好全屋色調，最後買回的家私與整體色調不合，也會容易令人後悔。

3.特價商品
在各種特別節日，很多品牌或網站都會推出快閃優惠，這時很容易被低價所吸引，買入自己根本用不到的商品。現在平日都有很多品牌還會不時舉行開倉，低價格或者多贈品也成為吸引人消費的重要原因。

4.全套健身器材
相信很多年輕人都有過這種衝動，有可能是看了一個勵志的視頻，或覺得穿不下自己想買的衣服，想運動健身的情緒高漲，於是買入全套健康器材，告訴自己要每天堅持運動，最後都是在角落堆塵。

5.電子配件
很多人在買入電子用品時，會習慣全套購買，在購買時，通常會預想自己一定會用到，但事實上，簡單的功能其實已經可以滿足日常需求。例如，想記錄生活買了一個相機，專門配備了各種專業鏡頭、反光板、收音器、無綫充電等等。其實這些配件非常少用到，甚至連相機都很少使用，逐漸全套都變成「吸塵」物品。

6.較貴的飾品
現在飾品越愈來愈精緻，一些金手鏈做出各種公仔款式，俘獲不少年輕人的心，加上理財觀念盛行，買金保值的言論從未間斷，令不少年輕人衝動購買。但買回來之後，發現並不適合自己，或發現根本不是很值錢。於是開始後悔，如果當初追逐潮流或因為可愛的公仔一時衝動，可能可以留下這筆錢買更有意義、更實用的商品。

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