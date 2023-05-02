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Calatrava系列添5位新成員　PATEK PHILIPPE展現錶王氣派

博客 17:11 2023/05/02

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在剛過去的Watches and Wonders（鐘錶與奇蹟），錶王百達翡麗（PATEK PHILIPPE）一口氣共推出17款最新錶作，說到年度主打，非Calatrava系列莫屬，合共有5款新作，盡顯其製錶一絲不苟王者之風一面。

Calatrava系列腕錶（ref.6007G-010）：錶徑40毫米，白金錶殼，中央飾有碳纖維浮雕圖案烏木黑色錶面，搭載自家製 26‑330 S C自動上鏈機芯，動力儲存約35小時，黑色小牛皮錶帶，防水約30米。（$272,400／圖片︰黃鑑江攝）

早於1932年已面世的Calatrava系列，憑藉渾圓流麗錶殼，含蓄低調的優雅，成為錶界不可或缺的瑰品。PATEK PHILIPPE本年度為此系列添加5位新成員，其中包括3種顏色的ref.6007G款式和備有兩地時間雙時區及原創24小時顯示的ref.5224R，和代表優雅尊貴代言詞的女裝錶新作，務求壯大此旅行時計系列的聲勢和陣容！

壯大Calatrava系列

自2015年以來，飛行員風格時計款式，大多來自PATEK PHILIPPE於30年代為飛行員創作的時計，其中包括多款Calatrava 飛行員兩地時間腕錶，備有雙時區裝置。時至今日，PATEK PHILIPPE因應錶迷的各種日常需要，早已為此大系列增添不同複雜功能，例如兩地時間雙時區功能和周曆等。

黑檀木色錶面以3種加工效果點綴，中央部分呈現「碳纖風格」凸紋裝飾。全錶設計充滿動感，搭配各色錶面和錶帶更顯活潑，除了紅色，黃色（ref.6007G-001）和天藍色（ref.6007G-001）版本。(圖片︰黃鑑江攝）

令筆者心心眼的，非以黑檀木色錶面中央部分呈現「碳纖風格」凸紋裝飾的ref.6007G新錶。全錶設計充滿動感，白金錶殼內置26-330 S C自動上鏈機芯，具備日期顯示和停秒功能，品牌更提供3種不同顏色加工效果點綴的設計，給錶迷選擇

Calatrava系列複雜功能腕錶（ref.5524R-001）：錶徑42毫米，玫瑰金錶殼，藍色錶面，搭載自家製 31‑260 PS FUS 24H自動上鏈機芯，動力儲存約48小時，海軍藍色絨面小牛皮錶帶，防水約30米。（$412,800／圖片︰黃鑑江攝）

至於今年力作，是為Calatrava推出新款腕錶，糅合兩地時間雙時區功能、24小時顯示的ref.5224R-001，品牌捨去傳統以錶殼左側按鈕校正當地時間的安排，起用一個專利校正系統，以拉出錶冠至中間位置的方式取締（按照一小時幅度前後調校）。而所選用31-260超薄機芯，源自2011年三針一綫年曆腕錶，多年來經過不斷改良，31-260 PS FUS 24H 新款機芯令機芯效能更高，速率更佳，更添耐用、安全又方便使用。

機芯配備鉑金迷你擺動陀，讓錶殼厚度只有9.85毫米，搭配Calatrava腕錶款式恰到好處。（圖片︰品牌提供）

女裝的雍容

另外，Calatrava系列女裝腕錶也添加兩枚優雅配色的新作，包括採用玫瑰金錶殼和紫色錶面與錶帶的ref.4997/200R，錶面展現同心波浪凸紋圖案，繼而添上50多層剔透塗漆，而錶殼以鑲鑽錶環點綴，內藏Caliber 240自動上鏈超薄機芯。

Calatrava系列腕錶（ref.4997/200R）：錶徑35毫米，鑲嵌75顆鑽石玫瑰金錶殼，飾有壓花圖案紫色漆面錶面，搭載自家製 Caliber 240超薄自動上鏈機芯，動力儲存約48小時，海軍藍色絨面小牛皮錶帶，防水約30米。（$276,600／圖片︰黃鑑江攝）

至於另一版本（ref.4997/200G），則搭配午夜藍漆面雕飾紋錶面，價格一樣。（圖片︰品牌提供）

產品查詢︰2522 0262

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欄名 : 型男玩物誌

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