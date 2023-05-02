Calatrava系列添5位新成員　PATEK PHILIPPE展現錶王氣派

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在剛過去的Watches and Wonders（鐘錶與奇蹟），錶王百達翡麗（PATEK PHILIPPE）一口氣共推出17款最新錶作，說到年度主打，非Calatrava系列莫屬，合共有5款新作，盡顯其製錶一絲不苟王者之風一面。
早於1932年已面世的Calatrava系列，憑藉渾圓流麗錶殼，含蓄低調的優雅，成為錶界不可或缺的瑰品。PATEK PHILIPPE本年度為此系列添加5位新成員，其中包括3種顏色的ref.6007G款式和備有兩地時間雙時區及原創24小時顯示的ref.5224R，和代表優雅尊貴代言詞的女裝錶新作，務求壯大此旅行時計系列的聲勢和陣容！
壯大Calatrava系列
自2015年以來，飛行員風格時計款式，大多來自PATEK PHILIPPE於30年代為飛行員創作的時計，其中包括多款Calatrava 飛行員兩地時間腕錶，備有雙時區裝置。時至今日，PATEK PHILIPPE因應錶迷的各種日常需要，早已為此大系列增添不同複雜功能，例如兩地時間雙時區功能和周曆等。
令筆者心心眼的，非以黑檀木色錶面中央部分呈現「碳纖風格」凸紋裝飾的ref.6007G新錶。全錶設計充滿動感，白金錶殼內置26-330 S C自動上鏈機芯，具備日期顯示和停秒功能，品牌更提供3種不同顏色加工效果點綴的設計，給錶迷選擇
至於今年力作，是為Calatrava推出新款腕錶，糅合兩地時間雙時區功能、24小時顯示的ref.5224R-001，品牌捨去傳統以錶殼左側按鈕校正當地時間的安排，起用一個專利校正系統，以拉出錶冠至中間位置的方式取締（按照一小時幅度前後調校）。而所選用31-260超薄機芯，源自2011年三針一綫年曆腕錶，多年來經過不斷改良，31-260 PS FUS 24H 新款機芯令機芯效能更高，速率更佳，更添耐用、安全又方便使用。
女裝的雍容
另外，Calatrava系列女裝腕錶也添加兩枚優雅配色的新作，包括採用玫瑰金錶殼和紫色錶面與錶帶的ref.4997/200R，錶面展現同心波浪凸紋圖案，繼而添上50多層剔透塗漆，而錶殼以鑲鑽錶環點綴，內藏Caliber 240自動上鏈超薄機芯。
產品查詢︰2522 0262
欄名 : 型男玩物誌