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「比特幣減半」臨近 利好幣圈市場

博客 17:09 2023/05/02

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市場自3月起接連發生銀行倒閉事件，包括Silvergate Bank、矽谷銀行（SVB）和Signature Bank等。財政部、聯儲局和聯邦存款保險公司（FDIC）發出聯合聲明，宣布矽谷銀行存戶可領取所有存款。加密貨幣友好銀行Signature Bank被FDIC接管，該銀行存款亦全數受保。美國雖然迅速處理銀行危機，但仍難阻市場對傳統銀行存款信心下降。其後瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行（Credit Suisse）陷入困境，雖然瑞銀（UBS）宣佈收購瑞信，但其約170億的AT1債券歸零，再度打擊市場對銀行業的信心。近日第一共和銀行（FRC）公佈單季存款大跌逾40%，再次引起市場對地區銀行危機的憂慮。


銀行危機促比特幣價升40%
比特幣一直以來被比喻為虛擬黃金，自銀行業危機發生後，傳統避險資產黃金與比特幣相關性愈來愈高。黃金與比特幣相關性一直近乎0，兩者近日開始呈現正數相關性。銀行業危機令投資者尋找去中心化的另類投資，投資者可能將比特幣視為其中一個的避風港，亦成為今年比特幣最大漲勢的催化劑之一。比特幣3月中起受市場對傳統銀行信心下降和對加息預期降溫因素的帶動下，曾升至接近31,000美元。自3月10日矽谷銀行事件發生，直到執筆一刻止計，比特幣已升超40%。


「比特幣減半」致幣價上漲  惟需留意風險
除銀行業危機消息帶動比特幣價格上升外，投資者亦開始關注即將發生的比特幣減半事件。比特幣減半是一個開採新區塊獎勵的減半機制，礦工因挖礦而獲得的比特幣獎勵將比減半前減少一半，減半事件大約每四年左右發生，下一次預計於2024年發生。

比特幣減半對投資者來說非常重要，因為這減少了產生新比特幣的數量，限制了新比特幣的供應。如果當刻市場需求強勁，比特幣價格很大可能會上漲。過往減半事件分別在2012年、2016年和2020年發生。在每一次減半後的12-18個月期間，比特幣均經歷了一次大牛市。惟根據歷史表現，比特幣價格波動性可以很大，投資者需留意其價格波動風險。另外，如投資者直接投資比特幣現貨，一般需經虛擬資產平台交易，香港目前只有兩間持牌虛擬資產交易平台，而交易平台只可向專業投資者提供服務。其他大部分虛擬資產平台均不受監管和處於海外，如果這些平台停止運作，投資者可能面臨潛在的全數損失。


可考慮投資比特幣期貨
目前銀行危機陰霾尚未退去，適逢比特幣減半即將發生，如投資者欲分散於傳統銀行業的組合佔比而尋找另類的投資機會，不妨考慮比特幣相關的投資。香港上市的比特幣期貨ETF投資於相關比特幣的期貨，受證監會監管。雖然ETF不是直接投資於比特幣現貨，但比特幣期貨與現貨相關性甚高，為投資者提供便利的投資渠道參與與虛擬資產有關的投資。


【關於作者】蕭佩鈴（Christy Siao）現任為三星資產運用（香港）有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士（計量金融）學位。

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