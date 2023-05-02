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美息將見頂 5月市況未明朗 續採低波幅投資策略

博客 16:16 2023/05/02

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踏入五月，即將到來的美聯儲會議成為市場關注焦點，這可能是本輪加息週期中最後一次加息，目前市場普遍預期加息25基點。從利率期貨顯示，聯邦基金利率於6月將見頂。然而參考過去40年數據，美聯儲從未於聯邦基金利率低於核心通脹時停止加息。目前核心通脹處於5.6%，加上備受美聯儲關注的核心個人消費開支平減指數仍高於目標水平，相信當局要停止加息仍需等待通脹有所回落將距離拉近。儘管5月不一定是最後一次加息，基於加息對經濟的滯後效應及通脹基數效應，今年第二或第三季利率很可能見頂。

美國國債息率料難急升

美國國債息率亦反映加息進入尾聲。自3月初與利率走勢較敏感的美國2年期債息高見5%後，債息隨加息預期而回落。同時較能反映經濟前景的10年期債息趨勢亦相近。債息並未有重上早前高位，這代表兩個含意，第一，市場預期利率已接近見頂，第二，經濟衰退憂慮較去年有所升溫。在這背景下，相信債息難以急升。由於美國國債類資產是加息週期前後率先見底及見頂的資產，預期將會受惠，但至於上升幅度，最終則需要視乎減息幅度而決定。

債務上限延長為風險之一

自3月歐美銀行事件相繼出現後，市場對加息有更大的關注。除此之外，美國債務上限亦是5月的焦點，最新發展是美國財政部長耶倫估計如果再不立法延長或暫停實施債務上限，將無法繼續在6月初前、甚至最早可能在6月1日，履行政府的所有義務。未來事態發展仍需要觀察，但相信這將會成為5月其中一個市場風險。至於正值美企業績公佈的時間，由於市場對經濟放慢有一定預期，美國標普500指數彭博預測的每股盈利早前已有所下調，在已公佈業績的企業中，盈利增長雖有所倒退，但仍有接近八成的企業業績優於預期。若業績結果和市場預期相若，對大市的影響不會太大。

應採取低波幅策略

現時美股上升至接近年初至今的高位，而反映市場情緒的VIX波動指數目前接近16的水平，為2021年11月以來的低位，相信需要出現其他較為樂觀的消息才能使波動指數進一步下降，否則任何風險事件出現都會令市場波動性提升。在未有進一步好消息支持下，在各種情緒高漲之時，代表短期回吐壓力可能大於上升，所以投資者應繼續採取低波幅投資策略。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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撰文 : 張詩琪 中銀香港個人數字金融產品部高級財富策略師

欄名 : 中銀財富解碼

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