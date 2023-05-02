【母親節2023】MOKO新世紀廣場母親節4大攻略 1折買禮物/送康乃馨花束/換電影戲票

母親節將至，是時候安排禮物和活動，即日起至5月31日，MOKO新世紀廣場推出母親節犒賞媽媽企劃4大攻略。當中焦點推介「MOKO Hi-5大抽獎」，送出總值逾200萬禮遇，包括MG ZS電動車、Apple人氣電子產品及星級黃金鑽飾等。同時，還推出低至1折買母親節禮物、大派康乃馨花束、打卡萬壽菊波波花田、暖心套票看台式電影《本日公休》，以及「5.1黃金周限定輪住賞」商場電子贈券禮遇。

母親節攻略1：「MOKO Hi-5大抽獎」搶2萬份大獎賞

即日起至5月31日，MOKO新世紀廣場推出「MOKO Hi-5大抽獎」，活動分為「Chill級大獎」及「即抽獎賞」，送出總值超過200萬元獎賞。The Point會員於場內即日單一電子消費滿500元，並成功登記積分即可獲得「Chill級大獎」及「即抽獎賞」抽獎機會各１次，不限活動期內之登記次數，買得越多獎賞越多。

其中，「即抽獎賞」大派T Galleria Beauty by DFS、一田超市、美容、餐飲電子贈券及CANVAS緊緻衡肌油等精選產品。終極幸運兒還有機會得到「Chill級大獎」送出MG ZS EV運動特別版電動車、Apple人氣電子產品包括iPhone 14 Pro Max、10.9 吋 iPad及AirPods Pro 耳機，以及6大星級鑽飾品牌如 Pandora玫瑰金寶石手鏈及周大福皇冠999足金工藝精品頸鏈等。

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母親節攻略2：低至1折美容、時裝、電子及珠寶

還在苦惱母親節禮物？由即日起，商場聯同全場知名品牌推出過萬件CP值極高的母親節禮物，當中包括名牌貨品專門店LDeluxe發售英國國寶級時尚品牌BURBERRY銀包／零錢包／卡片套1折、意大利高級皮革製品奢侈品牌PRADA皮鞋1折及以摩登俏皮風格流行的意大行時尚品牌MOSCHINO服飾1折等。

其他商戶禮物之選包括盡顯高貴的太子珠寶鐘錶18K白色/玫瑰色黃金日本珍珠項鏈6折、健康生活Bodycare舒適旅行套裝66折、凍齡之選中原電器YA-MAN MAX RF射頻全方位再生美顏儀7折、養生必備百成堂西藏野生冬蟲夏草73折、皇牌美容品牌FANCL消費換水活嫩肌精華面膜等。





母親節攻略3：獲贈康朵馨花束、換母親節電影戲票

MOKO新世紀廣場為你呈獻「親親媽咪 · 窩心傳情」於5月14日母親節當日，顧客完成指定步驟即可換領康朵馨花束，趁著花滿盛開之時，就把最漂亮的花束送給媽媽表達愛意，屆時更特設夢幻汽球打卡位。

由台灣重量級製作班底打造的充滿人情味的電影《本日公休》將於5月18日在香港溫暖上映，由即日起，於MOKO新世紀廣場即日電子消費滿1,000元或憑20,000積分即可換領「母親節暖心電影套票」，包括5月14日《本日公休》優先場戲票2張、精緻杯子蛋糕、母親節花束、《本日公休》紀念品及50元 T Galleria Beauty by DFS電子贈券。

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母親節攻略4：送500元贈券套裝

「5.1黃金周限定輪住賞」禮遇，一連31日豪派超過1,200萬購物贈券及獎品。

禮遇一：The Point會員於活動期內在場內即日以電子貨幣消費滿6,500元，即可獲500元贈券套裝（包括200元新地商場贈券、200元 MOKO活動電子贈券及100元 T Galleria Beauty by DFS電子贈券)，同時賺取消費積分，積分亦可兌換現金，雙重折扣。

活動日期：即日起至5月7日 (每日) 及5月13至28日 (星期六日及公眾假期)

活動時間：中午12時至晚上10時

活動地點：L1顧客服務中心

禮遇二：使用恒生信用卡簽賬滿指定金額，最高可獲510元 Point Dollar。其中，簽賬滿1,500元即賞50元 Point Dollar，簽賬滿3,000元即賞100元 Point Dollar，簽賬滿9,000元即賞360元 Point Dollar。

活動日期：即日起至6月30日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：L1顧客服務中心

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