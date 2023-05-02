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遠離常見金錢陷阱! 致富要先避免這5大支出

個人增值 12:56 2023/05/02

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建立長期財富，即使現時未變得富有，關鍵是知道如何在人生的不同階段累積資產，如何在財務上做出精明的選擇，無論是把錢花在沒有長遠價值的東西上，或各類型的支出，都會令人誤以為自己把生活過得更好，但偏偏是最多人常掉入的金錢陷阱，阻礙人們永遠無法達到財富自由的目標。理財專欄作家及編輯Heather Taylor引述一位財務規劃專家的建議，提出致富要避免的開支，重點列出5大避免將金錢花費其中的支出。

1.買不起的奢侈品
奢侈品可以包括名牌服裝、昂貴的手錶、名車和任何其他貴價的身份象徵物品。Cullen Cioffi Capital Management 的聯合創始人兼首席執行官 Ryan Cullen 表示，購買你買不起的奢侈品會嚴重消耗你的財富。她建議投資於會隨著時間的推移而升值的資產，如股票或房地產，專注於積累財富。

2.衝動消費
衝動購物可以是為了優惠，也可以是因情緒激動時，可能未經考慮清楚而買的任何東西，例如，在辛勤工作的一天後突然瘋狂購物，買了不少又貴又用不著的東西。 假以時日，累積起來的帳單可能會令人耗盡財富。 Ryan Cullen 指出，更好的方法是專注於製定可靠的財務計劃並堅持執行。

3.房租
對於高價的樓市，租房似乎比買樓更容易負擔，但從長遠來看，支出可能比買樓更貴，Ryan Cullen建議透過專注於通過投資房地產來積累財富，無論是買樓還是投資出租物業，都是一個重大的目標。

4.高息債務
對於想積累財富，急需流動資金、目前仍有信用卡債務、信人卡貸款或私人貸款的人，他們會發現支付高利息正在迅速吞噬工作的努力。為了避免高息債務， Ryan Cullen 建議量入為出，審視目前的財務狀況，制定預算並儘快全額還清任何未償還的欠債。

5.定價過高的金融產品
年金、終身人壽保險或高收費共同基金等金融產品可能會有承諾的回報，但亦同時通常會收取高額的管理費用，可能會侵蝕你的回報，如果不想投資這些產品，但仍想增加財富，Cullen 建議考慮入費門檻更低的指數基金或交易所交易基金 (ETF)。 這些價格低廉，並提供多元化的股票市場選擇。

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