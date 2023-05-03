牛舞Gyumai指定放題買2送1 PAUL LAFAYET焦糖燉蛋券半價

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.牛舞Gyumai：2週年感謝祭 指定放題2送1

即日起至5月31日，牛舞推出2週年感謝祭優惠，到銅鑼灣利舞臺分店惠顧「日本薩摩和牛全日放題」可享2位送1位、惠顧「樂天澳洲和牛全日放題」可享3位送1位（第4位免費）。



此外，於全線分店凡惠顧「日本薩摩和牛全日放題」、「樂天澳洲和牛全日放題」或「美國PRIME全日放題」（元朗/銅鑼灣店）/ 精選燒肉放題（觀塘店），每4位更即可獲送鮮活龍蝦1隻。



生日壽星由即日起至5月31日惠顧任何全日放題，即可免費獲贈「牛舞慶生盛」及生日100元晚市放題現金券 ，兩項優惠更同時使用。牛舞會員由即日至5月31日期間以消費券惠顧任何套餐，亦可獲贈「100元 全日放題現金券」。

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2. PAUL LAFAYET：焦糖燉蛋節禮券半價

PAUL LAFAYET將於5月9日至10日進行法式焦糖燉蛋節，甜點愛好者可以半價250元購買原價500元、一套10張法式焦糖燉蛋禮券；凡購買4套共40張禮券，更可獲贈限量版 Paul Lafayet x Christina Suen 不銹鋼保溫瓶一個。

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3.百佳：原箱優惠 低至6折

即日起至5月4日，百佳網店精選原箱優惠，低至6折，卡樂B原箱燒烤味薯片25克30包 118元/箱，平均每包只需要4元（原價：每包6.5元），淳茶舍消茶普洱茶飲料500毫升24支144元/箱，平均每支6元（原價：8.5元）。

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【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？澳門賭收勁升濠賭股點揀？

撰文：hket小編

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