【葡萄酒Pop-up】南非酒Pop-up進駐中環街市 葡萄酒達人推介Parker至愛

▲ 南非酒中環街市的Pop-up--SPECTACULAR South Africa Experience Store至5月10日。

新冠疫情回落，恢復通關後，市面又再熱鬧起來。無論是品酒宴、小型酒展也陸續有來，就好像SPECTACULAR South Africa Experience Store又再出現在鬧市。未有計劃啟程去南非一轉，那就不妨到中環街市乾杯南非酒吧！Cheers！

▲ 中環街市的SPECTACULAR South Africa Experience Store。（攝影：何小雲）

南非酒＝Pinotage？一種有著燒膠風味令人卻步的葡萄？抱歉，可能大家仍然停留在久遠的80年代，今時今日，南非經過年輕一代帶來的新浪潮後，已經呈現不同的面貌，就讓熟悉南非酒的Betsy Haynes（Northeast Wines & Spirits Ltd負責人）為大家介紹一下。

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Betsy記得她還在英國讀書時，本身是酒商的母親，就介紹她買Kanonkop來喝。這個她形容好像澳洲的Penfolds、新西蘭的Cloudy Bay的酒莊，從沒有令她失望。「十多年前介紹人飲南非酒，大家會晒手擰頭，所以自己會飲多啲，才會介紹給人，現在大家會找不同品牌去試。」

有15年酒齡的Betsy，不喜歡太濃重口感的紅酒，因此她會選擇喝Pinot Noir、Grenache及Gamay等葡萄，而近年南非也有種植這些葡萄。「Grenache配燒鴨燒鵝都不錯，而Pinotage傳統是配牛扒，其實配羊架亦得。」

Kanonkop Estate, Pinotage, Stellenbosch, 2020：從來無釀製白酒的Kanonkop，一直一心一意釀製紅酒。擁有南非其中一個Pinotage古老（1953年）葡萄園，種的都是矮小的灌木葡萄樹，葡萄雖小但更凝煉。就像這枝100%的Pinotage，葡萄樹的樹齡由32-67年不等，經過在80%新木桶陳年18個月，一定不會喝到怪味，何況酒莊釀酒師也工作了20年呢！

▲ Kanonkop Estate, Pinotage, Stellenbosch, 2020（$420）（圖片：酒莊提供）

David & Nadia, Grenache, Swartland, 2020：夫唱婦隨的酒莊，男（David）讀釀酒學，女（Nadia）則專研土壤，雖然無自己的酒莊，但就與農夫合作無間，還幫忙打理葡萄園。最初只做4款酒，白酒Chenin Blanc、紅酒Grenache，以及白及紅混釀酒各一。但現在發展至Grenache也有4款單一葡萄園紅酒，都屬優雅風味。這枝Grenache剩聞已好香，還有黑朱古力的風味，收結紮實，但不會覺得火爆。

▲ David & Nadia, Grenache, Swartland, 2020（$325）（攝影：何小雲）

Klein Constantia, Anwilka, Stellenbosch, 2015：1685年成立的Klein Constantia，大家或許聽過，因為它出品的Vin de Constance被認為是南非國寶級的甜酒。Anwilka這枝紅酒是一個特別企劃，得到知名的波爾多酒莊莊主指導，包括Chateau Angelus的莊主Hubert de Bouard及Chateau Cos d’Estournel前莊主Bruno Prats指導，採用葡萄的組合也是非一般，64% Syrah、29% Cabernet Sauvignon及7% Petit Verdot，有點澳洲feel，但聞芳香得來有野味風味，雖然有少許乾身，令人想起Cabernet Sauvignon，但仍然是易飲的中等酒體紅酒，酸度亦不俗。Betsy說2005年第一個年份，Robert Parker曾說Anwilka是它喝過南非酒之中最優質的，難怪被追捧啦！

▲ Klein Constantia, Anwilka, Stellenbosch, 2015（$430）（圖片：酒莊提供）

Thorne & Daughters, Rocking Horse, Cape White Blend, Swartland, 2021：Thorne屬於新浪潮的酒莊，莊主30多歲，兩公婆一起耕耘。沒有自己的葡萄園，但與15個農夫合作。這是他們的招牌作，酒名喜歡用一些古老玩具命名，如Rocking Horse就是他們用舊木桶做給兩個女兒的搖搖木馬。這款白酒用5款白葡萄混合釀製，主力是用Roussanne及Semillon Blanc釀製，還有大家熟悉的Chardonnay、Chenin Blanc及Clairette Blanche。

▲ Thorne & Daughters, Rocking Horse, Cape White Blend, Swartland, 2021（$255） （圖片：酒莊提供）

Bellingham, Bernard Series, Old Vine Chenin Blanc, Stellenbosch, 2021：Bernard是Bellingham的創始人及釀酒師，所以這系列屬於酒莊的頂級之選。酒莊本身有許多劃時代創舉，1949年第一間酒莊推出Dry Rose，1956年第一間酒莊推出Dry Shiraz，有此舉動都是因為當時的南非酒比較甜。但今時不同往日，酒莊出品的白酒Chenin Blanc，當然一點也不會甜，而且用老葡萄樹釀製。Betsy指現在南非法例規定，36年以上才是老樹，而酒莊擁有的葡萄樹，樹齡也有40-50年歷史。

▲ Bellingham, Bernard Series, Old Vine Chenin Blanc, Stellenbosch, 2021（$270）（圖片：酒莊提供）

Villiera Estate, Monro Brut, Stellenbosch, 2015（$315）：與香檳的釀製方法一樣，但在南非就不能叫Champagne，而是Cap Classique。葡萄組合也是那3款主打葡萄：Chardonnay、Pinot Noir及Pinot Meunier。陳釀6年，2021年除渣（Disgorged）。因為Stellenbosch適合做氣泡酒，因此酒莊也有五、六款的sparkling可供選擇。

▲ Villiera Estate, Monro Brut, Stellenbosch, 2015（$315）（圖片：酒莊提供）

Info

SPECTACULAR South Africa Experience Store

日期：即日至5月10日，12nn-8pm

地址：中環皇后大道中93號中環街市1樓Event Space