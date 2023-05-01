可愛國產電動貓Ora攻港　28萬Funky Cat 400 Pro爆發力強

▲ 可愛國產電動貓Ora攻港，28萬Funky Cat 400 Pro爆發力強勁。

香港車壇最近又有國產電動車新成員加入！說的正是內地長城汽車（GWM）旗下的全新純電動車品牌ORA（歐拉），首度攻港就有5門5座揭背車Funky Cat。這款「電動貓」外形的式可愛，有細電版300、大電版400 Pro及全新跑格版400 GT，一換一入門價僅$219,000起，實在令不少女士們動心。

▲ 國產電動車ORA首款5門5座揭背車Funky Cat正式攻港，包括試駕的400 Pro（一換一售價$279,000），以及細電版300（一換一售價$219,000），據代理稱現購買即可交付。

國產電動車攻入本地市場的款式愈來愈多，主打30萬左近價位的品牌就有比亞迪及MG等，最近還有內地長城汽車的電動車副綫ORA。ORA取自西班牙語的「HOLA」，即是「你好」，而3個英文字母又可分拆成Open（開放）、Reliable（可靠）及Alternative（非傳統），代表住廠方創新的理念。內地ORA有好貓、芭蕾貓及閃電貓3款型號，不過首次攻港僅得好貓一款，亦即是Funky Cat。

▲ 橫條式LED尾燈設計相當新穎，隱藏在尾門窗內。

▲ 尾廂容量僅228升，但可將後座平放增加儲物空間。

走可愛的式路綫

港版ORA Funky Cat有3個型號，分別是細電版300、大電版400 Pro及走跑格路綫的400 GT，這次試駕的就是大電版400 Pro，數字代表最長的續航距離。

先說這部電動貓的外形，就如其名字一樣走可愛路綫，圓潤的式的車身加上「大眼仔」頭燈，驟眼看有幾分Porsche 911及MINI的影子，皆因它正是出自前保時捷設計師之手，難免會有些相似，但整體感覺玩味十足，帶點復古未來（Retro Futuristic）味道，令人印象深刻。

▲ Two-tone 車身顏色非常搶眼有型，惟輪圈花款較單調保守。

內櫳則呼應車身的Retro Futuristic主題，試駕車款以紅色撞杏色為主調，Sharp醒搶眼。前後軸距更達2,650mm，車廂空間寬敞之餘，在配置設備等細節上更做到非常貼心，包括有冷暖通風及備按摩功能的前座、中控台10.25吋全彩色輕觸式多媒體顯示屏連Apple CarPlay、具全景顯示功能的360度影像及鳥瞰鏡頭，以及前/後方碰撞預警、綫道偏離警示及智能巡航輔助系統等，不比歐日產的車款遜色。

▲ 中控台採用簡約設計，分別由兩個10.25吋全彩色輕觸式多媒體顯示屏及駕駛顯示屏組成。

▲ 試駕的頂級版400 Pro比入門版300，追加了全景式天窗連電動窗簾、電動腳控功能尾門、通風及按摩功能前座等設備。

▲ 車門門板及座位的皮革綴有菱形格紋圖案，多了份奢華感。

Sport模式加速爽快

性能方面，試駕的400 Pro搭載了63kWh大型鋰電池，最長續航距離為400公里，而入門版的300則搭載48kWh鋰電池，續航距離為300公里。兩者均使用恒久磁石同步電動馬達，最大馬力及扭力分別為125kW及250Nm，由靜止加速至100km/h只需8.2秒，極速更可達160km/h。

▲ 值得一讚內置的360度影像，以及虛擬鳥瞰鏡頭連低速時都有全景顯示功能，最適合新手睇位及泊車用。

▲ Funky Cat 400 Pro搭載63kWh電池，AC標準充電約6.5小時，如用DC快速充電的話，由20%充至80%僅需46分鐘。

以大電版的電動貓走一圈西貢，起初以ECO及Normal模式行走，感覺加速上會較為含蓄，但當調校至Sport Mode後，頓時有種輕鬆爽快感，上斜轉彎敏捷夠力。

新車亦設有Single Pedal模式，動力回收有Light、Normal、Strong 3級，加速減速均偏向綫性，不會有突兀的頓挫感。整體算得上易操控，就算電動車新手也容易上手，但略嫌隔音不足，如有大車經過噪音會較明顯。

【同場加映】

九龍灣E-Max首間旗艦店 碳纖包圍跑格400 GT登場

ORA香港首間純電動汽車旗艦店亦同步進駐九龍灣E-Max，以「ALWAYS READY．ALWAYS ON」為主題，並推出首度登場的跑格款Funky Cat 400 GT。這款GT版貫徹了300及400 Pro的外形，但擺脫了活潑look，換上了水泥灰色並綴以焰紅色，全車前後擾流、進風口加裝了GT版獨有配件，如裙腳、輪拱及擾流底的碳纖維飾件、有GT印章的專屬尾翼，更添型格跑味。

▲ 跑格版Funky Cat 400 GT全車均飾有型格碳纖包圍，一換一售價為$329,000。

內裝則換上獨有的黑紅皮革，前排頭枕更繡上GT標誌，並保留400 Pro的冷暖通風及按摩前座、10.25吋全彩色顯示屏、支援Apple CarPlay及多項智能駕駛輔助系統等。而最驚喜是GT版還新增了Launch Control功能，讓駕駛者能一嘗彈射起步快感，最適合喜歡刺激的車迷。

Funky Cat 400 Pro規格表

售價：$279,000（一換一計劃）

車型：5門5座位揭背車

電池：63kWh 鋰電池

最大馬力：125kW

最大扭力：250Nm

驅動形式：恒久磁石同步電動馬達、前驅

懸掛：前～麥花臣支柱/後～扭桿式

制動：前～通風碟/後～碟式

車身：4,235 X 1,825 X 1,603mm

輪軸距：2,650mm

輪胎：前/後～215/50R18合金輪圈

0-100km/h 加速：8.2秒

最高續航力：400km（WLTP）

查詢：世譽汽車（2880 1395）