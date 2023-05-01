  • 25°C
香港時間 : 2023501日 (週一) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珠海橫琴家庭酒店、親子主題樂園 4層特大VR機動遊戲城＋玩轉自然科學

個人增值 15:00 2023/05/01

分享：

分享：

內地宣佈近年過期的回鄉證，可於今個月8日起繼續使用，往返內地及澳門人數有增無減，擠得水洩不通，有興趣上內地遊玩又不想迫? 不妨選擇一橋之隔的珠海橫琴，有由麗新集團打造的橫琴創新方，屬旅遊娛樂綜合項目，有齊兩個國際級主題樂園、橫琴凱悅酒店及商場，絕對夠玩一兩天。

全球首座獅門電影樂園

    點擊圖片放大
    +2

獅門娛樂天地是全球首座獅門影業國際電影主題樂園，4層佔地22,000平方米，以美國獅門影業6部風靡全球的荷里活電影為主題，結合VR、AR、動態捕捉互動遊戲技術、裸眼3D技術等高科技，逾30項遊樂設施，多媒體視覺效果更是由奧斯卡最佳特效獎的英國公司製作。

當中必玩的是以電影《吸血新世紀》為背景、全球首創的多人互動VR電單車模擬器騎乘體驗「暮光之城--午夜追逐」，曾獲最佳遊戲裝置獎。12位參加者騎上真實改裝的電單車，另外還有亞洲首個於同一空間中模擬兩種駕乘體驗的《飢餓遊戲》機動遊戲、《埃及神戰》主題VR過山車、VR密室膽量體驗及亞洲最大的室內攀爬繩索陣、密室逃脫場景體驗、AR互動電子遊戲等。

獅門娛樂天地

地址：橫琴創新方1至4樓營業時間：11am - 7pm

票價：平日成人217港元起、小童152港元起，另設一大一小親子套票279港元起

網址：www.lewhengqin.com

宇宙出發/動物世界 主題親子家庭房

  • 享悅中餐廳設有開放式廚房及海鮮魚缸，提供各式經典傳統粵菜及點心。（圖片由創新方提供）
  • 橫琴凱悅酒店豪華客房達 51 平方米，飽覽山景，設計柔和溫暖。（圖片由創新方提供）
  • 親子設施
  • 奇幻功夫夜有動態光影、互動裝置、全息投影、全景音樂等科技，連成一個故事，遊客可置身其中遊玩互動，白天跟夜晚又有不同感官享受。（圖片由創新方提供）

即日來回不夠時間玩，可選擇入住橫琴凱悅酒店。提供493間、12種房型的客房及套房，面積從40至240平方米，更有兩款以「宇宙出發」及「動物世界」為主題的家庭主題客房，房間有特別裝飾、床單布置等，特別適合家庭客入住。酒店設施齊全，共有6間餐廳及酒吧選擇，享悅中餐廳主打經典傳統粵菜、位於23樓的180渡天台酒吧，設有全景戶外景觀。還有咖啡廳自助餐、意大利餐廳意坊、供應輕食甜品的市集、品嘗下午茶的大堂酒廊及戶外泳池旁的池畔亭等。

酒店設有24小時健身中心、室內外泳池及水療服務，專為小朋友而設的兒童悅趣營，娛樂設施包括嬉水池、噴泉、彈床、滑梯、小廚師廚房、手工製作台及兒童閱讀區，相當親子友善。

橫琴凱悅酒店

地址：橫琴創新方七色彩虹路1295號

電話：+86 756 299 1234

房價：每晚由650人民幣起

大型商場及沉浸式光影互動

  • Pokiddo口袋屋蹦床公園佔地大，有超過 30 款的遊樂玩意，給小朋友盡情放電。（圖片由創新方提供）
  • 了解動物學的動物之旅，在電影中可跟隨真正的國家地理探險家，潛入加拿大海底世界，尋找稀奇罕見的「大海怪」狼鰻。（圖片由創新方提供）
  • 身處 360 度沉浸式模擬太空艙，佩戴好 VR 眼鏡和安全帶，感受直衝雲霄的太空之旅。（圖片由創新方提供）

想行街購物的話，創新方商場雲集國際知名品牌零售商店及特色餐飲，亮點有面積達4,000平方米、珠海首間「Pokiddo口袋屋蹦床公園」，有超過30款彈床、充氣城堡、海綿池等，滿足一家大小的遊玩樂趣。

每晚戶外中心花園則有大型沉浸式光影互動體驗項目「奇幻功夫夜」，由清華大學美術學院信息藝術設計團隊創作。以中國功夫與中華美食為故事主軸，邊行邊進行冒險體驗，集科技互動、美食與夜間遊樂及打卡點於一身，真正可以由朝玩到晚。往橫琴創新方最方便是乘坐環島中港通班車，現時更有消費券及港人優惠，可於官方網站預訂主題樂園門票，更加方便。

創新方概念商場

地址：橫琴粵澳深度合作區天羽道111號

營業時間：10am - 10pm

網站：www.novotown.com.hk

《National Geographic》官方授權室內遊樂場

  • 《National Geographic》官方授權室內遊樂場

全球第3間、華南首間國家地理探險家中心，由著名科普雜誌《National Geographic》官方授權。佔地4,500平方米，結合創新的AR、VR、4D互動體驗科技，大量親子玩意及遊戲，帶來沉浸式探險玩樂體驗。

擁有15項新奇有趣、充滿啟發性的體驗項目，例如「自然之力」透過高科技AR光感投影技術，製作一個仿生大自然系統。「宇宙出發」則是360度沉浸式模擬太空艙，衝出地球飛往宇宙，另有探尋神秘瑪雅廢墟的古墓迷宮、叢林攀岩障礙遊樂場、360度投影動物電影、考古挖掘遊戲、深海探秘及極限遠征的探險車等。活動極為豐富，充滿探險精神及好奇心的小朋友必定有排玩。

 

國家地理探險家中心

地址：橫琴創新方3樓營業時間：10am - 6pm

票價：平日每位108港元起，另設一大一小親子套票195港元

旅遊 Info

簽證：內地入境需持有效回鄉證

貨幣：1人民幣約兌1.2港元

交通：從香港出發前往橫琴創新方，可以乘坐環島中港通班車，在九龍圓方上車經港珠澳大橋直達。或是可經澳門氹仔橫琴口岸過關，以及經珠海長隆，轉乘專綫巴士抵達創新方。（瀏覽網址

作者、責任編輯：張頌婷

【原文:橫琴創新方親子遊 集兩大主題樂園酒店商場(收費文章) (節錄)】

＝＝＝＝＝

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（下）專家提醒轉會小心中伏 呢類人最有著數？ 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【米芝蓮推介】Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條
今日
【米芝蓮推介】Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條
九又四分之三月台重現池袋站！ 東京哈利波特列車5月運行　忠實「哈迷」必到
2023/04/30
九又四分之三月台重現池袋站！ 東京哈利波特列車5月運行　忠實「哈迷」必到
【5月運動折】人氣品牌低至18折 最高回贈24% 滿$200享8倍積分
2023/04/30
【5月運動折】人氣品牌低至18折 最高回贈24% 滿$200享8倍積分
【好去處】中環高質日式炭燒 備長炭烤愛知直送活鰻 鮮香十足
2023/04/29
【好去處】中環高質日式炭燒 備長炭烤愛知直送活鰻 鮮香十足
長沙灣新開越南餐廳 $168串燒小食放題+火車頭日本A5和牛湯粉
2023/04/29
長沙灣新開越南餐廳 $168串燒小食放題+火車頭日本A5和牛湯粉
下午茶 閱讀 港珠澳大橋 亞洲 中國 主題樂園 樂天 AR VR 美國

下一篇文章

「辛勤工作」已過時？24歲創業家的致富要訣︰勿用時間換金錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

分配財產不要等百年歸老 《Die with Zero》作者︰「死後金錢毫無價值，趁子女年輕時給予財產」
分配財產不要等百年歸老 《Die with Zero》作者︰「死後金錢毫無價值，趁子女年輕時給予財產」
有穩定被動收入 仲返唔返工？ 6大因素須考慮
有穩定被動收入 仲返唔返工？ 6大因素須考慮
「辛勤工作」已過時？24歲創業家的致富要訣︰勿用時間換金錢
「辛勤工作」已過時？24歲創業家的致富要訣︰勿用時間換金錢
賺錢多並不代表財務安全 6個年輕人容易踩中的理財陷阱
賺錢多並不代表財務安全 6個年輕人容易踩中的理財陷阱
28歲單身女擔心無人養 預400萬退休 應否買定村屋養老? 5步規劃退休理財
28歲單身女擔心無人養 預400萬退休 應否買定村屋養老? 5步規劃退休理財
【勞力士拍賣】Rolex前CEO遺物 Yacht Master成交價逾1500萬
【勞力士拍賣】Rolex前CEO遺物 Yacht Master成交價逾1500萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款