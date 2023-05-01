珠海橫琴家庭酒店、親子主題樂園 4層特大VR機動遊戲城＋玩轉自然科學

內地宣佈近年過期的回鄉證，可於今個月8日起繼續使用，往返內地及澳門人數有增無減，擠得水洩不通，有興趣上內地遊玩又不想迫? 不妨選擇一橋之隔的珠海橫琴，有由麗新集團打造的橫琴創新方，屬旅遊娛樂綜合項目，有齊兩個國際級主題樂園、橫琴凱悅酒店及商場，絕對夠玩一兩天。

全球首座獅門電影樂園

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獅門娛樂天地是全球首座獅門影業國際電影主題樂園，4層佔地22,000平方米，以美國獅門影業6部風靡全球的荷里活電影為主題，結合VR、AR、動態捕捉互動遊戲技術、裸眼3D技術等高科技，逾30項遊樂設施，多媒體視覺效果更是由奧斯卡最佳特效獎的英國公司製作。

當中必玩的是以電影《吸血新世紀》為背景、全球首創的多人互動VR電單車模擬器騎乘體驗「暮光之城--午夜追逐」，曾獲最佳遊戲裝置獎。12位參加者騎上真實改裝的電單車，另外還有亞洲首個於同一空間中模擬兩種駕乘體驗的《飢餓遊戲》機動遊戲、《埃及神戰》主題VR過山車、VR密室膽量體驗及亞洲最大的室內攀爬繩索陣、密室逃脫場景體驗、AR互動電子遊戲等。

獅門娛樂天地 地址：橫琴創新方1至4樓營業時間：11am - 7pm 票價：平日成人217港元起、小童152港元起，另設一大一小親子套票279港元起 網址：www.lewhengqin.com

宇宙出發/動物世界 主題親子家庭房

▲ 享悅中餐廳設有開放式廚房及海鮮魚缸，提供各式經典傳統粵菜及點心。（圖片由創新方提供）

▲ 橫琴凱悅酒店豪華客房達 51 平方米，飽覽山景，設計柔和溫暖。（圖片由創新方提供）

▲ 親子設施

▲ 奇幻功夫夜有動態光影、互動裝置、全息投影、全景音樂等科技，連成一個故事，遊客可置身其中遊玩互動，白天跟夜晚又有不同感官享受。（圖片由創新方提供）

即日來回不夠時間玩，可選擇入住橫琴凱悅酒店。提供493間、12種房型的客房及套房，面積從40至240平方米，更有兩款以「宇宙出發」及「動物世界」為主題的家庭主題客房，房間有特別裝飾、床單布置等，特別適合家庭客入住。酒店設施齊全，共有6間餐廳及酒吧選擇，享悅中餐廳主打經典傳統粵菜、位於23樓的180渡天台酒吧，設有全景戶外景觀。還有咖啡廳自助餐、意大利餐廳意坊、供應輕食甜品的市集、品嘗下午茶的大堂酒廊及戶外泳池旁的池畔亭等。

酒店設有24小時健身中心、室內外泳池及水療服務，專為小朋友而設的兒童悅趣營，娛樂設施包括嬉水池、噴泉、彈床、滑梯、小廚師廚房、手工製作台及兒童閱讀區，相當親子友善。

橫琴凱悅酒店 地址：橫琴創新方七色彩虹路1295號 電話：+86 756 299 1234 房價：每晚由650人民幣起

大型商場及沉浸式光影互動

▲ Pokiddo口袋屋蹦床公園佔地大，有超過 30 款的遊樂玩意，給小朋友盡情放電。（圖片由創新方提供）

▲ 了解動物學的動物之旅，在電影中可跟隨真正的國家地理探險家，潛入加拿大海底世界，尋找稀奇罕見的「大海怪」狼鰻。（圖片由創新方提供）

▲ 身處 360 度沉浸式模擬太空艙，佩戴好 VR 眼鏡和安全帶，感受直衝雲霄的太空之旅。（圖片由創新方提供）

想行街購物的話，創新方商場雲集國際知名品牌零售商店及特色餐飲，亮點有面積達4,000平方米、珠海首間「Pokiddo口袋屋蹦床公園」，有超過30款彈床、充氣城堡、海綿池等，滿足一家大小的遊玩樂趣。

每晚戶外中心花園則有大型沉浸式光影互動體驗項目「奇幻功夫夜」，由清華大學美術學院信息藝術設計團隊創作。以中國功夫與中華美食為故事主軸，邊行邊進行冒險體驗，集科技互動、美食與夜間遊樂及打卡點於一身，真正可以由朝玩到晚。往橫琴創新方最方便是乘坐環島中港通班車，現時更有消費券及港人優惠，可於官方網站預訂主題樂園門票，更加方便。

創新方概念商場 地址：橫琴粵澳深度合作區天羽道111號 營業時間：10am - 10pm 網站：www.novotown.com.hk

《National Geographic》官方授權室內遊樂場

▲ 《National Geographic》官方授權室內遊樂場

全球第3間、華南首間國家地理探險家中心，由著名科普雜誌《National Geographic》官方授權。佔地4,500平方米，結合創新的AR、VR、4D互動體驗科技，大量親子玩意及遊戲，帶來沉浸式探險玩樂體驗。

擁有15項新奇有趣、充滿啟發性的體驗項目，例如「自然之力」透過高科技AR光感投影技術，製作一個仿生大自然系統。「宇宙出發」則是360度沉浸式模擬太空艙，衝出地球飛往宇宙，另有探尋神秘瑪雅廢墟的古墓迷宮、叢林攀岩障礙遊樂場、360度投影動物電影、考古挖掘遊戲、深海探秘及極限遠征的探險車等。活動極為豐富，充滿探險精神及好奇心的小朋友必定有排玩。

國家地理探險家中心

地址：橫琴創新方3樓營業時間：10am - 6pm 票價：平日每位108港元起，另設一大一小親子套票195港元

旅遊 Info

簽證：內地入境需持有效回鄉證

貨幣：1人民幣約兌1.2港元

交通：從香港出發前往橫琴創新方，可以乘坐環島中港通班車，在九龍圓方上車經港珠澳大橋直達。或是可經澳門氹仔橫琴口岸過關，以及經珠海長隆，轉乘專綫巴士抵達創新方。（瀏覽網址）

作者、責任編輯：張頌婷

【原文:橫琴創新方親子遊 集兩大主題樂園酒店商場(收費文章) (節錄)】

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