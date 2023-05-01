獲米芝蓮推介的香港首間西班牙油條專門店Twist & Buckle，首間分店落戶北角。為慶祝分店開張，Twist & Buckle將於5月6日（周六）下午2時至5時，於新店免費派送即製西班牙油條，讓大家一嘗這款特色的西班牙街頭小食。

新店有供應一些獨家美食，包括脆炸西班牙有餡油條，食客可以自選餡料，從牛奶焦糖或奶黃餡中二選其一，兩款同樣香軟誘人，配搭香脆的油條，每一口都令人感到滿足和幸福。另一亮點是落在Twist & Buckle自開業至今的招牌「冰火配搭」新地杯--以北海道牛奶軟雪糕配搭即炸西班牙油條，前者軟滑、後者香脆，以充滿對比的美味俘虜食客的舌頭。現時北角店供應的自選新地杯，可讓食客人按照自己的口味，挑選心儀的配料、糖衣及手工製醬料，拼湊出獨一無二的口味。

如果想跟好友及同事分享西班牙油條，建議選購西班牙油條禮盒。每個禮盒包含8件西班牙油條，比尖沙咀總店的禮盒多出兩件，每款賣相精緻，絕對是送禮、派對、散水餅的最佳選擇。

Twist & Buckle亦有提供到會服務，如生日派對、商務聚會等，品牌會派專人駕駛一輛流動美食車，現場炮製西班牙油條，即煮即食，十分滋味。

Twist & Buckle

地址：北角電氣道180號百家利中心地舖

營業時間：12nn-10:30pm

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【原文：米芝蓮推介 Twist & Buckle北角店開業 免費派西班牙油條（收費文章）】

作者：招美寶

責任編輯：黃依情

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